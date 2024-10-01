大美嶺南｜清遠陽山水吊村　百米懸崖尋雲中秘境

掛在百米懸崖飛瀑上的村莊 ，養在深閨人未識。羊城晚報《大美嶺南》走進「懸崖村」清遠陽山水吊村，該村海拔最高處有821米。於雲端之上、與雲霧為鄰，再現廣東罕見溶洞仙瀑，水流從洞口噴湧而出，百米高差造就磅礴氣勢，原來「人間仙境」就在身邊。國慶假期將至，攜三五好友，一起「誤入」世外桃源，觀賞溶洞瀑布，探秘「懸崖深林」，感受大自然的神奇。



水吊村，這個隱匿於清遠市陽山縣黃坌鎮深山之中的小村落，以其獨特的自然風貌，成為了現代都市人向往的世外桃源。它不僅擁有令人嘆為觀止的自然景觀，如懸崖峭壁上的溶洞瀑布、雲霧繚繞的山巒，還保留著古樸的村落風貌和和諧的人與自然相處之道。它的得名便來自其懸崖絕壁上隱藏的溶洞。

隱匿於深山之中的清遠陽山水吊村

雲霧繚繞的山巒

水吊村最為人稱道的莫過於那處深藏於懸崖絕壁之中的溶洞瀑布。春夏時節，雨水豐沛，瀑布從溶洞噴湧而出，高達百米，氣勢磅礴，為這片靜謐的山谷增添了幾分壯闊。秋冬季節，洞道幹涸，瀑布雖隱，但那份靜謐與神秘同樣吸引著探險者的腳步。

溶洞瀑布

「懸崖村」水吊村

世外桃源

深藏於懸崖絕壁之中的溶洞瀑布

走進水吊村，仿佛穿越回過去的時光。一棟棟黃泥磚瓦房依懸崖邊而建，錯落有致，石級台階連接著家家戶戶，籬笆圍成的菜園里綠意盎然，展現出一種原始而質樸的美。在這里，你可以感受到時間的緩慢流淌，體會到鄉村生活的寧靜與安詳。

青山巍峨

原始而質樸的小村落

水吊村的村民們世代居住於此，他們與這片土地、山林建立了深厚的情感紐帶。這里的村民淳樸善良，對遊客總是報以熱情的微笑和無私的幫助。

水吊村靜謐一角

水吊村是一個值得一遊的地方，它以其獨特的自然風光、古樸的村落風貌和和諧的人與自然關系，為遊客提供了一個遠離塵囂、親近大自然的絕佳去處。在這里，你可以放下繁忙的工作和生活的壓力，享受一份難得的寧靜與放松。

雖然水吊村的美景令人向往，但前往探秘的遊客也需要注意安全。