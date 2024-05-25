國寶文物變國潮文創？港中學生設計作品有望在國家博物館銷售

如何將國寶文物變成國潮文創，是ACE創意教育協會（香港）執行會長、香港設計師陳曉茵近年來所致力的領域。在第20屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（深圳文博會）上，陳曉茵帶着「賞國潮 識國風」學界設計比賽的10件設計大獎作品參展。值得一提的是，10位得獎者都是本港中學生，得獎作品更有機會被開發成國博衍藝（中國國家博物館的文創品牌）的文創產品，在國家博物館銷售。



ACE創意教育協會（香港）執行會長、香港設計師陳曉茵。（孫聖然攝）

由陳曉茵策劃創辦的「賞國潮 識國風」學界設計比賽，去年10月在本港中學生中徵集了眾多參賽者，需以國博館藏文物為靈感、原型，設計國潮文創產品。直至今年5月，比賽落下帷幕，並最終根據和文物的聯繫、對文創產品的理解能力、審美、市場的需要等多方面標準，評選出了10個設計大獎（排名不分先後）。

得獎作品包括以四羊青銅方尊為靈感設計的鎖匙扣，以鸛魚石斧圖彩繪陶缸為靈感設計的擠壓公仔，以鎏金銀香囊為靈感設計的首飾盒、絲巾和小夜燈，以杏林春燕紋瓶設計的紙花瓶，以桃花洞釉瓶為靈感設計的手袋、以大瓦當為靈感設計的手錶和紙巾架，和以玉龍為靈感設計的頸枕。

而上述10個得獎作品，未來均有機會被開發成國博衍藝的文創產品，在國家博物館銷售。陳曉茵說，本港中學生的設計，被開發成真正的文創產品，再到國家博物館展出銷售「是前所未有的」。

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至於創辦比賽的初衷，陳曉茵表示，是為了讓本港中學生，了解中華文化以及國博的文物，對歷史有更深刻的認識。而透過比賽，也令她感受到中學生的設計能力、創造力和審美都十分之高，「挺在線的」。

今屆深圳文博會選擇帶這10個得獎作品參展，陳曉茵希望可以促進深港兩地學生的互相交流，更希望以此提議合辦兩地學生的交流型比賽。

陳曉茵說，ACE創意教育協會（香港）自2017年接受特區政府駐深圳聯絡處的邀請，策展深圳文博會香港館，自此之後已連續8年參與深圳文博會，很開心能與深圳文博會一同成長，並跨過深圳河在大灣區面對更多的發展機遇。

第20屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（深圳文博會），5月23日至27日在深圳國際會展中心舉行。

今屆深圳文博會16號館圍繞「創想無界·相融共生」的主題，聚焦藝術、設計與教育產業的創新和發展。其中，粵港澳大灣區文創產業教育發展館（GBACE）展館共設6個範疇，包括推廣中華文化、教育支援服務、公益教育、文創數字化與服務、大灣區城市文創合作、大灣區文創設計。