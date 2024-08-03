景德鎮90後女孩在1000℃高溫下吹製玻璃　成國際大獎首位中國得主

長春姑娘趙瑾雅，是一位在讀博士，也是玻璃藝術家。2017年，年僅23歲的她，在捷克領取國際玻璃獎項「李賓斯基」獎，成為該獎第一位中國得獎者。



編輯：陳沁 責編：陳子文（一条）

玻璃吹製工藝，要在超1000℃的爐溫前工作，幾何造型的克製冷靜，色彩變幻的熱烈情感，很難想像眼前這位纖細的姑娘，可以完成如此​​複雜和大體量的作品。

在國內，全職投入玻璃創作的職人和藝術家，只有二​​三十人，「能堅持下來真的蠻難的，但是既然選擇了，我就要堅持下去」。2022年9月，一条在景德鎮見到趙瑾雅，實地探訪玻璃吹製現場，也與她聊了聊8年的玻璃創作經驗。

點圖放大看看趙瑾雅的作品及創作過程：

+ 21

酷熱的夏天終於過去，2022年9月初，景德鎮漸有幾分秋意。趙瑾雅在陶溪川玻璃工作室的駐地，也即將接近尾聲。時間推回到2014年，她20歲，在中國美術學院念大二，那一年她在杭州看了一場國際玻璃展覽，深受震撼，決定不論如何也要試一試，於是讀本科、研究生、博士，在玻璃藝術領域，一做8年。

在趙瑾雅念大學時，中國美術學院的玻璃專業才成立10年，「很難堅持」，畢業生選擇做玻璃藝術，需要面對一定的挑戰。但她在如此小眾的藝術類別裡，很快就做出了成績，並受到國際矚目。身為獨立玻璃藝術家，她的研究生畢業作品一經展出，便有畫廊前來代理。這些年，作品陸續在英國、美國、義大利、德國、捷克、愛爾蘭等地展出。

她的直率給我們留下很深的印象，有北方的爽朗性格和南方的靈巧身型，一笑起來，眼睛就變成彎彎的，彷彿只要有她在的地方，就會被笑聲所填滿。關於她與玻璃的故事，以下是趙瑾雅的敘述。

【延伸閱讀】中國大媽成《格雷》SM道具設計師 日本情趣玩具店放滿她的產品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

90後東北姑娘 在景德鎮做玻璃

自述：趙瑾雅

2022年4月，景德鎮陶溪川玻璃工作室邀請我來駐地，這是國內第一家可以把環境做到這麼好的工作室。我主要做的是吹製玻璃，每天都要面對1000度以上的爐溫。2022年夏天高溫高達40度，你可能會站一會兒就覺得自己要融化了。

吹製玻璃製程門檻比較高，你首先要克服對於熱、對於未知的恐懼，在挑料爐和遛火爐之間往復操作，在手臂下面給高溫的玻璃塑形。吹製的第一步，是打開挑料爐的爐門，用1.4公尺長的不銹鋼吹管來「挑」料。 「料」指的是熔融狀態的玻璃，挑出來之後，我們會用打濕的報紙、木板、石墨板來為玻璃塑形。為了讓玻璃始終保持柔軟和高溫，近旁還有一個遛火爐，要不斷地把玻璃放進去加熱；退火爐的作用，則是根據玻璃作品的薄厚，調整它的退溫曲線來給作品降溫，一般要放置24小時，防止玻璃在退溫過程中裂開；等玻璃冷卻下來，還需要進行冷加工，包括再次塑形、調整細節、噴砂和打磨表面。

因為我的作品體積比較大，需要團隊合作，和我合作很多年的三位老師也都在這裡。鞏老師美學很棒，也很懂我的點，一個極小的弧度細節，我一說他就能領會；張老師是一個超級有耐心的人，力量很大，只有他在我們才敢做大型的作品；李老師是個古靈精怪的老師，個性很活潑，眼疾手快，在創作過程中，需要任何工具，他都能馬上做出來。我常常說他是短跑冠軍。我的作品草圖都是1:1的，他們很可愛，常常會開玩笑說：「瑾雅，你到底還有多少那種討厭的圖？」

我覺得「吹製」是很講邏輯的事情，我們要先想出來一步一步怎麼做，哪怕一步做錯了，後面都沒辦法實現。我做作品的失敗率很高，現在有一件作品，底下的部件吹了7次都還沒成功，老師開玩笑說，「小八也死在搖籃裡了」。

【延伸閱讀】農村小子「用樹枝爛布造衫」驚變仙女 自拍時裝秀華麗如敦煌壁畫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

2022年的玻璃創作分為兩組，第一組追溯了過往的記憶，第二組則是我關於2022年酷暑的體會。記憶中，洱海日落時，陽光從雲的間隙灑下來，眼看著太陽慢慢落山，彷彿閉上眼睛，整個眼前都是這種很艷麗的橘色。

《舊時集》是關於之前在海邊的經歷，還記得弟弟在玩沙子，不捨得離開，當時全家都在一起，很美好。現在疫情，沒辦法去跟他們團聚。所以這件作品，追溯了那年夏天的家庭記憶，我個人的心情，還有整個世界的狀態。《回憶之年》是一個很大的挑戰，其中包含許多彷彿在吹製過程中不可能實現的造型，但我們卻實現了出來。它的色彩很豐富，但頑皮也很冷靜。那些球球，都是在吹製過程中黏上去的，需要在短時間內判斷它們的位置。

夏天的色彩總是很直觀的，不論什麼顏色，在陽光的直射下都變得更加閃耀。我很喜歡荷葉的形態，它們平平整整浮在水面，有自然的力量與美，《池中蓮》想要呈現的，首先是一個3D的環境，荷葉蓮花一層層疊起來並縮小的景觀。除了綠色之外，夏天還有天空的藍色，晚霞的紫色。我在《綠野仙蹤》頂部，做出一些顏色的反應，達到龜裂的效果，就像濕漉漉的青苔，石子上面滑溜溜的。它是一體成型的，在工藝上挑戰也非常大。

這些作品圍繞著幾個核心：幾何形態、色彩變幻、磨砂質感，完全不認識的人來參觀，很快能認得出「這個是瑾雅的作品」。而我和玻璃的緣分，要從大學說起。

【延伸閱讀】漢服之美｜新人花六位數還原明朝婚禮爆紅 仔細到杯碗也用仿古款（點圖放大瀏覽）：

+ 24

23歲斬獲國際玻璃大獎

我從小在長春長大，北方城市，冬天會下很大的雪，夏天美好短暫。大學的時候，我考到中國美術學院，全家也搬到杭州生活。北方天氣對於人性格的影響，就會比較直爽一點，到杭州之後，感覺周圍的人與事物多了幾分溫柔。

進到中國美術學院之後，大二分專業，剛好在那一年，我在杭州看了一場國際性玻璃展覽，叫做「透器透氣」。那是我第一次看到玻璃的作品，我被震撼到，我就說我一定要嘗試。本科剛接觸這個材料，鑄造、吹製、燈工，還有一些鑲嵌之類的冷加工，每個工藝都會嘗試。還去浦江買大塊的水晶玻璃料，切割成小人的形狀，像骨牌一樣推倒，感受它晶瑩剔透和易碎之美。說實話，玻璃專業堅持下來真的蠻難的，在國內，很大的困境在於你畢業了之後，很難找到相關方向的就業。可能跟我的個性也很有關係，從小比較一根筋，既然做了就要堅持。

我的畢業創作和霧霾有關。 3件作品是吹製和冷加工工藝的結合，剩下的4件作品，我在玻璃球裡邊用激光雕刻出城市的形狀，用噴砂和漸變的效果來表現霧霾，探討環境對人的影響。《氤氳》獲得了畢業展的金獎，也入選了捷克的國際玻璃獎項「李賓斯基」獎。作品在開幕式前一個小時到了捷克，當地的一個朋友開車就去把它接了回來，放進了展廳。一切都很夢幻，這個事情真的發生了，當時我得到的是特等獎，也是第一個中國得獎者。

2017年，抱著試試看的心態，很幸運的，我申請到了全額獎學金，被公派到英國皇家藝術學院繼續學習。這對我而言是一段新的旅程。研究生同學中，甚至還有五、六十歲的退休護士，她退休後重新讀了一個本科，再來讀研。大家都會非常嚴格，批判性地來討論你的作品，指出你的優點和缺點。當時我做了一系列和金屬結合的作品，還記得做玻璃和金屬是在兩個校區，我就提著金屬去拋光、壓彎，再跑到另一個校區做玻璃。玻璃加熱到高溫是熔融狀態，當它放到冰冷的金屬上面時，它就顯得那麼溫柔，等它冷卻，慢慢又變回堅硬，這個過程也給我帶來很多啟發。

第一個研究生畢業後，來到南伊利諾州大學當駐地藝術家。當時我住的地方還挺與世隔絕，學校週邊都是山、水與湖。冬天極度寒冷，夏天酷熱，地面都是燙乾的蚯蚓。我做了一組作品，來反應當地夏、秋、冬季的變幻，從紅色到藍色，像一個流動的線條，陽光、霧氣、雨、雪與水中的漣漪都呈現在作品裡。駐地結束後不久，疫情就開始了。

「看到天上的月暈，就想到你的作品」

疫情爆發後，我一度被困在國外，經過半年的獨處，幾經曲折，2020年底，終於回了國。在機場時，看到網路上有一句話，「看著嘈雜的人群，彷彿就回到了人世間」，我覺得我也有同感。2020年底，我到山東進行已經擱置一年的創作。山東淄博博山，有很完善的吹製工廠，不論是小型工廠還是大型的流水線，都很成熟，而且有上百年的吹製歷史。山東的冬天很冷，工廠裡的條件也挺艱難，沒有空調，門也是漏風的，到了晚上，大家關了爐子，我想統計一下作品，發現手指都僵到不能動。由於我東西又脆弱又薄，必須在工廠裡來回跑，每天的體力消耗也很大，最初工廠的工人也不理解，會問我：「你每天到底在幹什麼？」

這組作品你可以看出來，色彩都會比較淡。紫色這一件，我覺得自己就像困在裡邊的人，也是我當時心境的一種折射；粉紅色的這件作品，內部有一個很纖細的玻璃絲，從上面一直貫穿到底下，就像空氣環境凝固在那裡，這其實都是我對當時處境的認知。

第二次去山東創作，是2021年夏天，我戀愛了。當我在高溫的工廠裡創作時，男友就在旁邊陪著我，完整地記錄下創作的過程，還記得當時工廠裡的溫度高到他的電腦都無法開機。整組作品都有一種愉悅的氣氛在裡面，彷彿一個稻草人矗立在那裡不動，一個玻璃罩罩在它上面，時間凝固了，感覺一切都很美好。

戀情確實對作品有影響，所以那組作品的色彩相對之前的系列，更加突出與明亮，又很甜。作品的名字叫做《不存在的存在_雙》，不僅是我作為參與者與旁觀者的雙，也是情感的雙，還是冷暖色調對於情緒影響的雙：暖色通常會喚起幸福、樂觀和活力的感覺；冷色通常是平靜和舒緩的，但也可以表達悲傷。

做玻璃創作，從本科到研究生，轉眼已經8年了，現在我還在英國皇家藝術學院的讀博士，想更進一步研究環境和氣氛在吹製玻璃作品裡的表現。2022年在景德鎮的創作狀態特別理想，沒有太多吵雜的事務幹擾。我常和朋友說，陶溪川像一個「社會主義理想社區」，牆面還留著一些往昔的痕跡，比如大字「努力才可以成功」。

在廠區裡，我的生活軌跡就是工作室、公寓、食堂、健身房。一開始寄的都是紙本的飯票，現在才有飯卡。日常除了創作，也會和朋友去大自然走一走。但遠距讀博，感到不完整，計畫年底可以去英國繼續完成博士學位。

其實做玻璃到現在，一路都很幸運。研究生畢業展時，有畫廊看到我的作品，便和我一直合作到現在，讓我可以不為生計發愁，更專心地投入創作。所以即便玻璃是一個很小眾的藝術門類，我還能持續地做下去。幾年前，有一個學妹突然發消息給我，說：「學姐你現在就打開窗簾，我看著今天晚上的月暈，就想到了你的作品。」其實我想表達的東西，就是生活中的諸多美好，它可能是很抽象的，你這一秒不跟別人說出來，下一秒就忘了，而我把它凝固、存留在作品裡。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】