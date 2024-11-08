《黑神話：悟空》全球熱　重溫香港西遊影視

首個3A級國產電玩遊戲《黑神話：悟空》，自上線以來持續打破各項紀錄，3天內全球銷量就突破1,000萬套。

在遊戲界「叱咤風雲」之餘，《黑神話：悟空》更在全球掀起「悟空熱」，成功引發國內外玩家對原著《西遊記》的興趣，產生現象級的影響力。今期盤點部分改編自《西遊記》及其角色孫悟空的香港影視作品，帶大家認識一下熒幕中形象各異的孫悟空角色。



最深情的孫悟空：電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》1995年

雖然這個電影系列名為《西遊記》，但內容卻與原著不同，劇情主要講述孫悟空（周星馳 飾）轉世前後的故事，更多的是講述孫悟空的情路。

至尊寶是孫悟空轉世，他使用月光寶盒在月圓之夜借助月亮光華回到500年前，希望救回愛人白晶晶（莫文蔚 飾），誰知在過去遇到紫霞仙子（朱茵 飾），與她發展出一段宿命般的愛情悲劇。

觀眾在這個版本看到一個深情、人性化的孫悟空。他痛失摯愛，無比後悔，更道出一段痛徹心扉的對白：「如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係一萬年。」

電影中至尊寶（孫悟空轉世）在錯的時間遇上最愛的紫霞仙子，讓他痛苦不已。他在紫霞仙子死去後才真正大徹大悟，自願肩負起保護唐三藏取西經的任務。（網上圖片）

最老少咸宜的孫悟空：電視劇《西遊記》1996年

「花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空！」一聽到這句，相信定能勾起不少80、90後的童年回憶。這句經典對白出自1996年TVB的電視劇《西遊記》，此劇由《火焰山》、《三打白骨精》、《盤絲洞》和《女兒國》等單元串連整個故事，更加入了不少搞笑元素，當年大受歡迎，連帶由張衛健扮演的孫悟空也風頭一時無兩。

劇集中形象正面的孫悟空，更成為了無數孩童的偶像。一句「唷！打妖精！使乜驚啊！」當時更成為不少小孩的口頭禪。 （網上圖片）

孫悟空一路上勇敢地與不同妖魔鬼怪搏鬥，保護師父周全；就算被師父誤會，面對重重難關、誘惑，亦堅守取西經的任務。劇中孫悟空衝動、頑皮、孩子氣，但聰明、正義、忠誠，有承擔，張衛健「生鬼」的演出，成功打造一個膾炙人口的經典孫悟空。

一路上四師徒歷盡滄桑，互相扶持，終於成功到天竺取經。除了張衛健演的孫悟空爆紅，由黎耀祥扮演好食懶飛的豬八戒亦非常受歡迎。（網上圖片）

最邪惡的孫悟空：電影《西遊·降魔篇》2013年

《西遊·降魔篇》由周星馳導演、編劇和監製，講述陳玄奘（唐三藏，文章飾）取經前如何收伏孫悟空、豬八戒和沙僧三個徒弟的過程。在《西遊·降魔篇》中由黃渤飾演的孫悟空，不論是在外貌還是性情都徹底顛覆了大眾以往對孫悟空的正面形象。

電影中的孫悟空還未被感化，誠心向佛，仍是那個滿身戾氣、嗜血成性的「妖猴」。黃渤生動地演出仍是野性難馴的孫悟空，他機智但邪惡，他殺人如麻但卻幽默有趣。

孫悟空起勁地向陳玄奘（文章 飾）道出自己以往的「威水事」，如何拿着兩把西瓜刀殺遍南天門，但下一秒竟然連甘蔗都劈不了。孫悟空被佛祖鞭打，如何努力也逃不出山洞，覺得自己「虎落平陽被犬欺」，只能用計哄陳玄奘為他解除封印。（官方劇照）

黃渤版的孫悟空雖然外型醜陋，卻為這個孫悟空角色添加濃濃「妖氣」，讓角色更加立體，更為之後孫悟空打死陳玄奘的愛人——驅魔人段小姐（舒淇 飾）一幕增添說服力。在痛失摯愛後，陳玄奘亦放下了執著，終於覺悟。及後如來現身，以一掌將孫悟空降伏。陳玄奘將段小姐遺下的「無定飛環」化作金箍，戴在孫悟空頭上，真正感化了孫悟空，驅走他的心魔，才會有後來勇敢、正義的孫悟空。

電影中孫悟空的外貌被指相當接近原著小說，在《西遊記》第36回中，寶林寺的僧官看到他：「真個是生得醜陋：七高八低孤拐臉、兩隻黃眼睛，一個磕額頭；獠牙往外生，就像屬螃蟹的，肉在裏面、骨在外面」。而此片中孫悟空的性格也不如其他影視作品中可愛，他十分狡猾，甚至殺人如麻。 （網上圖片）

最熱血的孫悟空：電影《悟空傳》2017年

《悟空傳》講述女媧煉石補天時造了一個石巨人，由於強大的巨人擁有個人意志，不聽從天命行事，於是被天庭的最高統治者天尊（俞飛鴻 飾）認定為妖魔，要將巨人除去。巨人被擊碎散落人間成為了花果山，而補天石心則化成了一隻猴子——孫悟空。

狂傲不羈的孫悟空（彭于晏 飾）努力修練法術，決心跟天庭對抗，更將天庭鬧得雞犬不寧，但卻被天尊以金剛箍暫時收伏，成為了天庭學生。在結界橋一戰，悟空、二郎（余文樂 飾）、阿紫（倪妮 飾）、捲簾等人不慎落入凡間，掉到已經山窮水盡的花果山。

天尊打算徹底摧毀花果山，以除後患，更暗藏私心欲取得孕育出悟空同時蘊含強大力量的補天石心。為了守護的該處的村民，眾人團結一致，決心對抗天命。縱然強弱懸殊，但悟空抱着「我來過， 我戰鬥過，我不在乎結局」的精神奮戰，那份熱血與承擔，帶給觀眾滿滿的感動。

縱觀眾多《西遊記》相關影視作品，就以《悟空傳》最富有遊戲《黑神話：悟空》的味道。此片與《黑神話：悟空》的背景設定都是因為天庭忌諱孫悟空這個強大卻又不受掌控的力量，因此打算消滅孫悟空。不論是《悟空傳》還是《黑神話：悟空》，孫悟空均認為我命由我不由天，他勇於對抗天命，不惜任何代價。這種不計較成敗得失，搏盡無悔的精神着實發人深省。

在《悟空傳》中的悟空還未西行取經、甚至還未遇上唐三藏，是一隻桀敖不馴、敢於挑戰權威和天命的猴子。《悟空傳》劇情並非出自《西遊記》的章節，而是講述一個以孫悟空為主軸的架空世界，可以說是孫悟空的外傳。（官方劇照）

其他西遊作品

電視劇《齊天大聖孫悟空》2002年

於 2002 年推出的《齊天大聖孫悟空》是由港、台兩地合作的大製作。由張衞健、Twins（蔡卓妍、鍾欣潼）、許志安、梁漢文、李璨琛、葛民輝、林志穎等領銜主演。（網上圖片）

電影《西遊記之大鬧天宮》2014年

由甄子丹飾演孫悟空，更有周潤發、郭富城、何潤東等參演，粒粒巨星。（官方劇照）

電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》2016年、《西遊記之女兒國》2018年

《西遊記之孫悟空三打白骨精》和《西遊記之女兒國》均是《西遊記之大鬧天宮》的續作，但這兩套續作的孫悟空則改由在前作飾演牛魔王的郭富城擔綱演出，據指郭富城為演好此角色更在開機前秘密訓練近3個月。（官方劇照）

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