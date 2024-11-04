為撿手機慘被石縫卡住！女大生神還原「五指山下孫悟空」尷尬場面

山東東營一名女大生，日前出遊時不慎將手機掉進假山縫中，當下便鑽進去撿拾，不料人進去了卻出不來，卡在縫隙中動彈不得，酷似《西遊記》中被壓在「五指山」的孫悟空，笑翻一票網友。



即睇事發經過：（按圖了解）



山東東營一名女大生，日前出遊時不慎將手機掉進假山縫中，當下便鑽進去撿拾，不料人進去了卻出不來，卡在縫隙中動彈不得！（微博截圖 / @南國早報）

女生見到消防人員到場救援，先是一臉尷尬地笑了出來，後又發現有人在拍攝，隨即低頭用手臂擋臉遮住「社死」模樣。（微博截圖 / @南國早報）

由於女生在縫隙中動彈不得，酷似《西遊記》中被壓在「五指山」的孫悟空，笑翻一票網友。（微博截圖 / @南國早報）

網傳影片中，女大生卡在假山石縫中，只有胸部以上露出，見到消防人員到場救援，先是一臉尷尬地笑了出來，後又發現有人在拍攝，隨即低頭用手臂擋臉遮住「社死」模樣。

據《羊城晚報》報道，意外發生在10月30日，女大生為撿掉落的手機，鑽進假山下的縫裏，沒想到，手機是撿到了，人出不來了。無奈之下，只好打電話求助消防，當地119接獲報案後立即趕赴現場，第一時間先暖心詢問是否要喝水，隨後緊急掏出相關工具，上前擴大縫隙迅速將女大生救出。

當地119接獲報案後立即趕赴現場，第一時間先暖心詢問是否要喝水，隨後緊急掏出相關工具，上前擴大縫隙迅速將女大生救出。（微博截圖 / @南國早報）

相關新聞曝光後，惹來網友群嘲，對於女大生「社死」的搞笑模樣，紛紛留言「我相信了孫悟空被壓五指山出不來是真的」。（微博截圖 / @南國早報）

相關新聞曝光惹來網友群嘲，對於女大生「社死」的搞笑模樣，紛紛留言：

．「我相信了孫悟空被壓五指山出不來是真的」

．「猴哥的苦終於有凡人能體會了」

．「孫悟空那麼小眾的賽道也是讓你闖進去了」

．「孫悟空當年吃了沒打119的虧」



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