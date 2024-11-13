01直擊│汕頭潮劇院睇吉祥戲　團長：有計劃明年再來香港演出

汕頭將於11月18日起舉辦第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會。據悉，廣東潮劇院也為上述兩大盛會準備了《辭郎洲》《金花女》兩台大戲。



《香港01》記者近日到位於汕頭市的廣東潮劇院參觀，並從廣東潮劇院一團團長林燕雲處獲悉，他們有計劃明年再來香港演出。



潮劇青年演員林健梅。

講解員介紹潮劇歷史。

《香港01》記者於近日到位於汕頭市的廣東潮劇院參觀，聽講解員介紹潮劇的歷史。據悉，潮劇形成於明朝嘉靖年間，距今已有500餘年的歷史。中山大學教授吳國欽曾在採訪中表示，隨着潮州人大量遷徙海外，潮劇也逐漸走向世界，主要是東南亞地區。

潮劇青年演員林碧芳。

潮劇藝術博物館陳列的劇本。（盛昀 攝）

記者也於現場觀賞了由兩名潮劇青年演員演出的《京城會》。據介紹，《京城會》是《綵樓記》的一折，講述的是呂蒙正高中狀元後與妻子相會的故事，也是潮劇的一齣吉祥戲。

有計劃明年再來香港演出

廣東潮劇院一團團長林燕雲，亦是當代潮劇著名女小生，中國戲劇表演最高獎梅花獎的第29屆得主。她曾帶領廣東潮劇院於今年6月底到本港高山劇院演出，為香港觀眾帶來兩台奪梅大戲《東吳郡主》與《李商隱》。

林燕雲對《香港01》記者表示，今年六月的演出是在疫情之後又一次踏入香港，為戲迷獻演潮劇，「我覺得這次演出給香港的觀眾留下很美好的印象」。林燕雲提到，當一些潮劇的傳統劇目在海外演出時，往往會喚起僑胞對家鄉的情懷，台下觀眾甚至會看到落淚。

林燕雲（中間）與兩名青年演員林健梅（左）、林碧芳（右）。（盛昀 攝）

兩名潮劇青年演員演出《京城會》。

林燕雲透露，明年廣東潮劇院還是會力爭到香港來演出。她表示，香港還是有很多人喜歡潮劇，很多的戲迷朋友在期待他們的演出，「這幫戲迷他等太久的話，他等不及你知道吧？」

此前在香港演出時林燕雲了解到，有小朋友也在關注着他们的動態。在她看來，潮劇的傳承不單只是台上演員的傳承，也有台下觀眾的傳承。