01直擊·有片│積木機械人扮《水滸傳》教IT　以科技傳承潮汕英歌舞

汕頭將於11月18日起舉辦第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會。《香港01》記者在潮汕現場觀看了傳統的英歌舞表演，亦觀看機械人「舞團」表演英歌舞。據相關負責人介紹，這些看上去是玩具的機械人，還可以是課堂上學習編程的教具。



記者在汕頭現場觀看了傳統的英歌舞表演。

記者在汕頭現場觀看了傳統的英歌舞表演。

近日，《香港01》記者在潮汕市現場欣賞了兩隻隊伍的英歌舞表演，據介紹，潮陽英歌是中國國家級非物質文化遺產項目，迄今有上千年歷史，其源於古儺舞，在唐宋時期已形成雛形，至明代大為盛行。

據香港非物質文化遺產資料庫，大量潮籍移民於戰後來港定居，英歌亦於此時傳至香港，其中以元朗潮僑英歌舞隊最具規模。

水滸角色機械人阮小七。

水滸角色機械人時遷。

看完傳統的英歌舞表演，記者也在廣東群宇人工智能教育基地看到了曾「火出圈」的機械人表演英歌舞。廣東群宇互動科技有限公司總裁陳銳烽對記者表示，將機械人和英歌舞結合起來，是想用科技與傳統文化結合來進行傳承。

水滸角色機械人表演英歌舞。

水滸角色機械人表演英歌舞。

他提到，在杭州的一次展會上，有5圈人圍着觀看他們的機械人表演，這讓他發現傳統文化+科技對年輕人其實很有吸引力。而這些機械人看上去像是表演的玩具，但其實也可以是課堂上學習編程的套裝。

陳銳烽補充，目前與他們接觸的客人主要來自歐美、巴西與日韓等地，已經有一些小批量的樣品出售。提到未來的計劃，他說：「因為我們的編程類教育套裝，現在海外的訂單量增長很厲害，所以我們現在就想把中國傳統文化英歌舞也做成教育套裝」。