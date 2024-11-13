一冠難求　博物館冰箱貼再成「斷貨王」

「周末七點半前、工作日七點前開始排隊，才有可能不會白跑一趟。」有博主在社交媒體上分享了自己搶到以國家博物館鎮館之寶——孝端皇后鳳冠為原型的鳳冠冰箱貼的攻略。

近日，中國國家博物館的鳳冠冰箱貼、中國古代建築博物館的天宮藻井冰箱貼、杭州博物館的影青釉裏紅高足瓷杯冰箱貼、陝西曆史博物館的彩繪雁魚銅燈冰箱貼……多款博物館冰箱貼成了「斷貨王」，掀起博物館外「排隊潮」。

頂流款冰箱貼「一貼難求」

作為國博頂流的鳳冠冰箱貼，一上市就是爆款，當前更是「一冠難求」。

有數據顯示，這款冰箱貼上市三個月，賣了近8萬個。9月份，為了滿足「鳳冠粉」需求，國家博物館還在木製款的基礎上，推出了「AR金屬鳳冠冰箱貼」，這款新產品開售僅兩小時，就售出了2300件。

爆火之下，為了保證爆款產品質量，並抵制代購抬價等行為，木製鳳冠冰箱貼每日限量發售1000件，AR金屬鳳冠冰箱貼2000件，每人限購兩枚。如果早晨排隊「晚人一步」，就只能期待下次的好運氣了。

「六點起牀，七點多就開始排隊了，拿到了1100號，還是沒買到木製款。」小果對自己的早起成果並不滿意，正在社交媒體上試圖用價格更高的金屬款來交換木製款。

事實上，國博每日最早入場時間是上午九點鐘，但不少「鳳冠粉」會趕上第一班地鐵，清晨就到場排隊。記者按照攻略提示，周五早上七點抵達了天安門廣場旁的國家博物館，目測前面已至少有三百人等候。

「實測如果排到900以前的號，基本兩款都能集齊。」隊伍中的月亮女士和記者分享了自己的買「冠」心得。

中國國家博物館。

和國博鳳冠冰箱貼一起被網友稱為「北京最難買的斷貨王」的，還有北京古代建築博物館出品的天宮藻井冰箱貼。相比之下，這一冰箱貼售價168元（人民幣，下同），定價更高，卻仍不乏購買者，幾乎是「上架秒空」。

「10月中旬，藻井冰箱貼一度售罄，到了當月19日恢復供貨時，出現了一早就到古建館排長隊搶購的現象。」相關工作人員在此前的媒體採訪中，提及了藻井冰箱貼的火爆情況，「排隊的人來得越來越早，甚至提前到了清晨5點。工作人員每天一早都要到門口維持秩序。」

線下「排隊潮」給附近學校師生進校造成了堵點，為了解決矛盾，古建館將線下排隊轉為了「網約」——提前3天在網上放號，每天限量400個，「搶」到資格的觀眾可以在預約日開放時間段隨時到館購買冰箱貼，有效緩解了早上扎堆排隊的情況。

「線下排隊拼的是毅力，線上預約就只能拼手速了。」網友小魚自從開放線上預約以來，幾乎每天都定好鬧鐘蹲點，也只搶到過一次，「第一天線上預約時，400個線上名額可以說是『秒沒』，感覺比線下更難搶了。」

記者撥打中國古代建築博物館的電話，從工作人員處了解到：在保證質量的前提下，古建館又增加了兩條生產線，目前正處於打樣試製階段，預計11月中下旬能夠滿足更多觀眾的購買需求。

博物館冰箱貼爆火在「情理之中」

眾所周知，冰箱貼「進軍」文創賽道早已不是什麼新鮮事。鄧女士表示，自己從前酷愛收集冰箱貼，「戰利品」貼了滿滿一面冰箱，後來因為實在貼不下了只能暫緩收集冰箱貼。此前還有報道稱，當前冰箱的門板已逐漸從為冰箱貼「量貼定做」的磁吸材質轉為非磁吸材質，或許意味着冰箱貼在未來可能會由於「無處可貼」被淘汰。

中國國家博物館前排隊購買冰箱貼的人群。（劉遠/攝）

正因如此，博物館冰箱貼的爆火，才出乎包括鳳冠設計團隊在內的許多人的意料，但其實，這背後的原因並不難理解。

「東方美學被博物館出品的冰箱貼們捲到了next level」，小野表示，自己並不是冰箱貼的愛好者，完全是被鳳冠冰箱貼的顏值吸引，「到手實物比網圖還好看，衝就對了。」小野所說的「顏值」，正是當前博物館冰箱貼受到歡迎的原因之一。

以最初上市的木質鳳冠冰箱貼為例，3層木質材質疊加製作的「鳳冠」，可以散發出類似金屬的光澤，平面印製的珠粒甚至有裸眼3D感。冠上鑲嵌的「紅藍寶石」需要純手工粘貼。高標準的製作要求下，1個熟練工1小時僅能產出15個木製冰箱貼。

「出門旅遊打卡，風景、文物、名勝帶不走，至少能帶走一個接近甚至還原的冰箱貼。」「這是把文物合法帶回家的最好途徑。」網友的話點出了博物館冰箱貼火爆的另一原因——高度還原。

影青釉裏紅高足瓷杯是杭州博物館的鎮館之寶之一，因其獨特的釉裏紅技術和漸變的「腮紅」效果而聞名。

釉裏紅是瓷器釉下彩裝飾手法之一。「標準版」的釉裏紅應該是一個圖案，而這件影青釉裏紅高足瓷杯卻出現了色彩暈散。儘管它不是標準意義上「完美」的釉裏紅瓷器，但卻展現着元代瓷器燒造在呈色劑使用、燒造火候及温度控制方面的水平，也因獨特性受到了參觀者的高度喜愛。

為了迎合民眾的喜好，杭州博物館推出了影青釉裏紅高足瓷杯冰箱貼。這款冰箱貼不僅按照瓷杯原件的粉青配色進行設計，還將瓷杯原件「粉面腮紅」的暈染效果，通過人工上色進行了還原，甚至將文物的裂紋都給復刻了出來。

「這哪裏是冰箱貼，完全是縮小版的瓷杯文物！」一位叫小憶的網友在相關帖子下表達了自己對這一冰箱貼的喜愛。

天宮藻井冰箱貼同樣是在「還原度」上下了功夫。這款冰箱貼的原型是北京古代建築博物館的「鎮館之寶」——萬善正覺殿天宮藻井，這一建築素來有「最美藻井」之稱。天宮藻井冰箱貼分為精巧的五層，每一層都嚴格按照藻井的真實結構設計繪製。五層圖案既可以分開擺放，也可以疊起還原完整的藻井形態。更令人驚喜的是，冰箱貼底層星空部分還設計了夜光效果。剛入手這款冰箱貼的思怡對它愛不釋手，她說：「當夜幕降臨，星空頂會發出柔和的光芒，就好像在博物館中看到的文物一樣，充滿神秘與浪漫。」

北京古代建築博物館出品的天宮藻井冰箱貼。（受訪者供圖）

除了做足「還原度」，更「卷」的博物館冰箱貼還在功能上下了功夫。

陝西曆史博物館館藏漢代文物彩繪雁魚銅燈，雁頸修長，雙足並立，作鴻雁回首銜魚佇立狀，雁背設計了燈盤，帶柄可轉動，便於調節燈光方向，燈罩為兩片弧形板，可左右開合。

博物館以此為靈感推出的彩繪雁魚銅燈冰箱貼，不僅完美還原雁魚銅燈的古典風貌，還設計了亮燈功能。「這完全還原了文物的特性，有種銅燈從過去亮到了現在的感覺。」購入者夕瑤對它讚不絕口。

據了解，目前陝西曆史博物館還對這一「能開燈」的銅燈冰箱貼進行了升級，改進為可替換電池的版本。Tikky得知這一消息後很是激動，她說：「之前因為它亮燈時間短而遺憾，想着要是能出電池款就好了，沒想到竟然成真了！」

製作精美、還原度高、功能多樣的冰箱貼層出不窮，「冰箱貼不了冰箱貼」已算不上難題。網路上，從鐵製燕尾夾、月餅盒到磁吸展示板，再到精緻的迷你展示櫃，各位「冰箱貼收藏家」還有很多辦法給冰箱貼「安家」。