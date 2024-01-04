舞劇《詠春》在港新年首演星光熠熠　政商文體界近200人出席觀看

今日（4日），深圳原創舞劇《詠春》香港首演。香港特區署理行政長官陳國基，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄，中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧，深圳市政協主席林潔，深圳市委常委、宣傳部部長張玲，紫荊文化集團董事吳保安等參加相關活動。香港政、商、文藝、體育界代表近200人出席了活動。



深圳原創舞劇《詠春》1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場，《詠春》的主角之一為詠春拳大宗師葉問，劇中場景也集中在葉問設館授徒的戰後香港，以武術和舞蹈元素創新結合，在展現葉問人物生平的同時致敬香港電影，其中更有「詠春拳」和「香雲紗」的非遺元素，令觀眾大飽眼福。



演出現場。（中央政府駐港聯絡辦）

盧新寧在致辭中表示，舞劇《詠春》在香港舉辦新年首演活動，同步啟動2024年全球巡演首發式，既是致敬傳承，又是展望未來，具有特別重要意義。期望以此為契機，激發昂揚向上的奮鬥精神，展現中華文化的時代風采，開啟打造人文灣區的嶄新旅程。

曾演出《詠春傳奇》的演員葉童、藝人黃百鳴、阿姐汪明荃等都有前往觀看演出。葉童受訪時表示，詠春很多人都很熟悉、葉問老師很有名氣。她認為，武術和舞蹈合在一起就會「有優美又有剛強」，所以我很期待，他們會創造出一個怎麼樣的舞蹈，加上裡面又有很多香港元素和故事。

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《詠春》舞劇在香港上演，別有一番意義，因為這武術跟香港的關係源遠流長。雖然詠春拳早在上世紀在福建、廣東開始流傳，但說到真正將之發揚光大的，無疑是葉問於50年代將詠春帶到香港，他除了簡化傳授方式將之變成適合大規模教學，更在香港開設武館廣授門徒，在他和弟子努力下，香港大街小巷不泛詠春拳館，為詠春傳遍世界各地開枝散葉打好的重要基礎。

港產片中也常見詠春的蹤影，從武打電影經常出現詠春的拳法套路，而李小龍的《龍爭虎鬥》、甄子丹主演的《葉問》系列，還有最佳拍檔王家衛與梁朝偉合作的《一代宗師》，全是開宗明義以詠春為主的作品，將詠春帶到更廣闊的觀眾層面。

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《詠春》自公演以來，取得空前成功，首站演出於3月在深圳保利劇院完滿落幕後，緊接而來全國巡演，百多場演出高朋滿座，於9月間向海外進發，在新加坡濱海藝術中心連演三日，觀眾走出劇院齊聲表示「震撼！」可見這劇非同凡響的吸引力，1月4日至7日《詠春》迎來香港站舉行五場演出，現場親身感受舞與武、柔與剛融合一起之美。

【《詠春》演出詳情】

日期及時間：

2024年1月4至6日 （星期四至六） 20:00

2024年1月6至7日 （星期六及日）14:30

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道1號）

演出時間：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

票價：HKD 780 / 580 / 380

購票：快達票