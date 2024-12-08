漢代複合魚鱗甲首現海昏侯墓　專家：代表漢代制甲工藝最高水平

12月7日，《新華社》從江西省文物考古研究院獲悉，海昏侯劉賀墓出土的甲片堆積物初步整理完成，經初步復原認為是複合材質編綴的魚鱗甲組成部分。專家認為，上述複合形制的鎧甲是漢代考古中首次發現，代表着漢代制甲工藝的最高水平。



漢代複合魚鱗甲首現海昏侯墓。（@新華社）

《新華社》消息，據海昏侯墓考古發掘領隊介紹，這批甲片被發現於劉賀墓西藏槨武器庫，與刀劍伴隨出土，據現場漆皮痕跡推測，當時被裝在漆箱中。出土時漆箱已腐爛，鎧甲、刀劍呈堆砌狀，因海昏侯墓先後經歷地震、地下水位上升等等，埋藏環境導致甲片質地輕薄脆弱，考古人員決定對文物進行整體套箱提取。

漢代複合魚鱗甲首現海昏侯墓。（@新華社）

文保人員再用兩年多時間從套箱中提取了約6000片甲片。經初步復原研究，文保人員認為，劉賀墓出土的鎧甲為鐵漆、銅漆、皮漆複合材質編綴的魚鱗甲。

考古人員表示，該魚鱗甲「最小甲片寬僅1厘米，厚0.2厘米左右，是迄今漢代考古出土的最小魚鱗甲甲片。」據介紹，魚鱗甲多出土於漢墓，一般甲片寬在4-10厘米。甲片越小，意味着打造鎧甲所需的甲片數量就越多，鍛造加工工藝也越精緻。

漢代複合魚鱗甲首現海昏侯墓。（@新華社）

考古人員介紹，通常漢代鎧甲為單一材質構成，海昏侯鎧甲卻有鐵質、銅質、皮質三種材質，這種複合形制為漢代考古中首次發現。此外，甲片樣式可分為9大類，如有的中間鼓起，有的運用了髹漆工藝，甲片上的孔數也分6、7、8三種。