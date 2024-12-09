北京大興機場被「爆改」：應有盡有的「0元洗浴中心」

在經典喜劇愛情電影《幸福終點站》中，主人公維克多因祖國發生政變，在機場滯留了九個月之久，面對了種種生存困難。他可能難以想象的是，在如今的北京大興國際機場，舒適地度過一段「滯留」時光，幾乎可以不費吹灰之力。

近日，北京大興國際機場被越來越多的人進行了「功能再開發」，搖身一變成了「0元洗浴中心」和「免費夜間驛站」。每到夜晚，候機廳內的愛心睡眠區、休閒觀景區、按摩沙發spa區，甚至是兒童樂園區的寶寶巴士棚內，都會「長」出一群腳踩一次性拖鞋，頭戴睡眠眼罩，腰挎隨行腰靠，過夜裝備齊全，鬆弛感滿滿的「夜旅人」。

應有盡有的「0元洗浴中心」

「親身體驗多次，把免費過夜點都摸透了，還開發了隱藏地圖。」網友「小白」在社交平台發帖分享了自己的「獨門過夜秘籍」，「B20附近兒童車可躺，C區星巴克甄選處可躺，問詢處附近綠色草坪可躺，比官方推薦的休息區還要舒適。」

和小白志趣相投的「機場睡友」並不在少數。在小紅書搜索「北京大興國際機場過夜」，可以得到47萬多條搜索結果，完全稱得上是一部「大興機場功能詳解全書」。

「B區的沙發和躺椅搶不到不要灰心，找到候機廳內的好利來店面，旁邊有塊綠色草叢迷宮，隨處可躺。」在網友「糖糖」的攻略下，已有人回覆：「感謝推薦，人已躺下，簡直和軟卧沒有任何區別。」

大興機場好利來店面旁的草叢迷宮，成了不少「機場睡友」的新選擇。（受訪者供圖）

但若只有「隨處可躺」的功能，便配不上「0元洗浴中心」的美稱，大興機場還有免費的淋浴服務供旅客洗去一路的風塵。據記者觀察，大興機場淋浴室設置在國際到達行李提取處附近，每個淋浴室內部有四個單獨的淋浴間，室內光線明亮、乾濕分離，有置物台、落地鏡、半身鏡以及自帶環形補光燈的化妝鏡。此外，淋浴室還配備一次性毛巾和吹風機，並安裝了呼叫鈴以備旅客不時之需。

「洗過，好洗，還來洗。」大興機場淋浴服務獲得了「睡友」一致好評。網友「小起」將大興機場定義為「社畜友好型機場」，她說：「凌晨落地先睡上一覺，醒來去洗個澡，再化一個美美的妝，就可以直接去上班了。」

休憩沐浴過後，對於「滯留」時間還十分充足的旅客，大興機場仍有其他辦法讓他們「賓至如歸」。

「在登機口處發現了首都圖書館大興機場分館，在這裏借的書可以在市區內任何一家圖書館還。」網友「熊貓」在出國旅行途中，開發了一塊機場「寶藏地」，「時間還早，我就借了馬來西亞的旅行指南，提前為未來幾天的旅行做個預習。」

據機場工作人員提供的訊息，圖書館內辦證機、圖書借還機、圖書消毒機、電子閲讀屏等設備一應俱全。此外，考慮到機場內閲讀者的流動性，圖書館還開發了電子讀者證，遊客可掃碼下載心儀實體書的電子書、有聲書。

Cola和記者分享道：「背靠超大『航景』落地窗的圖書館，這裏是獨一家，館內閲讀氛圍也好極了。擔心自己太陶醉的話，掃描桌上的二維碼，到了登機時間，就會有工作人員打電話提醒。」

「別光顧着說圖書館，影像展難道就沒人推薦嗎？」網友「小蠍」在大興機場吃了喝了睡了，還看了場《穿越時空的中國》免費數字影像展，「影像展以地面和牆面投影相結合的形式，展現了長城、大運河、大師眼中的四季三個部分的內容，畫面豐富精彩，小朋友也被深深吸引，全程都沒有鬧着要離開。」

大興機場內，供旅客免費觀看的《穿越時空的中國》數字影像展。（受訪者供圖）

睡覺、沐浴、閲讀、觀影，大興機場不僅提供「一條龍服務」讓遊客能「靜享時光」，還「卷」出了「大興機場大偵探實景解秘」的遊戲，讓大家更能動起來，燒燒腦，體驗新趣味。

「一共有五個遊戲，我們只來得及玩了兩個，共用時一個小時，每完成一個遊戲就可以領取一個冰箱貼盲盒和一張20元的機場餐飲券。」網友「小舟」對機場解秘遊戲興趣頗高，「聽工作人員說，有人在起飛前28個小時就來玩了，搞得我恨不得為了玩剩下的遊戲再買張機票，強烈建議大興機場可以給不坐飛機只玩遊戲的人設置個『參觀票』！」

旅客需求和機場服務的雙向奔赴

「0元機場過夜」的攻略在網絡上傳開之後，也難免引來一些質疑的聲音。網友「Nono「在一篇相關博文下評價：「這不就是囊中羞澀的無奈之舉嗎？機場哪有酒店睡得舒服？」引發了一群網友的討論。網友「曼曼」在該條評論下回復：「老話說得好——該省省，該花花。何況體驗過一次就會知道，大興機場的服務高度滿足了旅客舒適過夜的需求。」

常在大興機場乘機的吳先生告訴記者，大興機場的小「bug」就是離市中心較遠，約有50公里的路程。乘坐機場快線的交通方式更加便捷，但快線運營時間為早晨5：39至晚10：30，快線運營時間外，則需要乘坐兩個小時公共交通才能抵達天安門廣場。

「這對於搭乘早班機和紅眼航班的旅客就不那麼友好了。」吳先生分析，「若是趕早晨七點鐘的航班，為了預留值機、安檢、託運的時間，差不多凌晨三四點就要出門，不僅耗時，還很累人，更沒有辦法睡一個囫圇覺。但若坐晚上的快線到機場，還能提前辦理值機，看看書，玩玩遊戲，洗個澡，睡到天亮，在機場內吃頓豐富的早餐再出發，完全稱得上是一種享受。」

「事實上，因為位置較偏，周邊可供選擇的酒店實在有限。」鄧女士告訴記者，「從最近的酒店走到航站樓還是有段距離，並不方便。」

記者通過智行APP查詢發現，最近的酒店距機場的直線距離為1.1公里，至航站樓駕車七分鐘，公共交通十八分鐘，雖算不得上遠，但受地理位置影響，酒店周邊美食資源十分有限。

在北京大興機場，乘坐CZ309次北京大興飛往香港航班的旅客辦理值機。（新華社）

相比之下，「美味的大興機場」早已聲名在外。老舍茶館的杏仁豆腐奶茶、陽陽中國飯的醬肉包、美珍香芝士肉鬆吐司，是網友高票選出的「大興機場三件套」。此外，北京烤鴨、湖南米粉、蘇式湯麪、重慶小面、港式茶餐廳、四川翹腳牛肉、江西菜、陝西菜等連鎖餐飲品牌都可以在機場內找到。

「不僅用餐選擇豐富，餐廳還和外面是同質同價的，還有機場專屬的外賣服務。」Eleaner表示自己在機場吃得很幸福，「如果已經在機場內某處『住下了』，或者想吃的兩家店隔得有點遠，就可以打開大興機場的『興先送』小程序點個外賣，甚至在國際區還能夠點國內安檢區裏的店鋪外賣。」

「機場內點外賣不僅不會貴，還可以疊加使用優惠劵，還有哪個機場會有這麼好的服務呢？」網友」颯颯「幾次行程過後，成了大興機場的粉絲，「大興機場啊，離開了你誰還把我當小孩？」

儘管如此，部分旅客還是會擔心機場過夜可能會丟失行李。大興機場也針對這一問題給出了相應的解決辦法：針對提前一晚到達的旅客，提供提前一天辦理託運的服務；針對到達後要呆上一晚的旅客，可電話聯繫機場工作人員暫存。