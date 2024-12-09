瓊瑤逝世｜近10億巨額版權何去何從　兒媳10字回應明確唯一持有方

台灣知名作家瓊瑤於上周三（12月4日）在台灣淡水家中輕生離世，享壽86歲。



瓊瑤一生創作至少超過65本著作，僅《還珠格格》就被多次翻拍成電視劇。有台媒報道稱，瓊瑤版權費總計至少超過40億新台幣（約9.59億港幣）。而瓊瑤離世前，並未明確財產分配，巨額版權如何歸屬亦引來外界關注。對此，瓊瑤兒媳何琇瓊用10字回應外界表示，「嚴禁投機行為，遏制侵權」。



瓊瑤生前最後影片曝光▼

據台媒報道，除已決裂的「皇冠文化」外，瓊瑤生前還有「可人娛樂」「怡人」「仲傑」共3家影視公司。其兒媳何琇瓊主要負責「怡人公司」，業務包括影視投資及藝人經紀，總資本額為1000萬新台幣，且掌握「瓊瑤」「還珠格格」等商標及知識產權。

報道指，僅《還珠格格》的全球版權費預估為10億元新台幣（約2.4億港幣），若再加上被改編成電視劇的80多部影視作品，版權費至少達到約44億元新台幣（約10.56億元港幣）。

瓊瑤離世後，「可人娛樂」發布了《關於瓊瑤作品圖書版權的聯合聲明》，明確了「可人娛樂」為瓊瑤生前創作的全部文學作品唯一的版權持有方，除了旗下公司「作家出版社」所出版的瓊瑤作品以外，其他出版社的瓊瑤作品版權皆已到期。

其後，瓊瑤兒媳何琇瓊也在其朋友圈強調「嚴禁投機行為，遏制侵權」，10字聲明強調了版權的唯一來源。

據悉，瓊瑤家屬發文稱將於今日（9日）舉行告別式，她將以花葬長眠於陽明山臻善園。