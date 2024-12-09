瓊瑤逝世｜古巨基唱〈好想好想〉崩潰爆喊　全場觀眾眼濕濕

知名作家瓊瑤4日在淡水家中輕生離世，享壽86歲，過去她捧紅無數演員，其中港星古巨基更因演出《情深深雨濛濛》的「何書桓」一角走紅多年，他聽聞瓊瑤噩耗至今仍相當悲痛。7日晚他照計畫現身商演活動，但唱及由瓊瑤填詞的〈好想好想〉時，一開口就痛哭失聲，無法好好唱完整首歌，讓全場也跟著紅了眼眶。



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古巨基演出不少瓊瑤的經典劇，除了《情深深雨濛濛》，還有《還珠格格3之天上人間》，讓他在兩岸三地爆紅。去（2023）年他排開所有工作，特地赴台力撐瓊瑤「2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會」，開場前還親自帶著瓊瑤入座。

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對於恩師驟逝，古巨基7日開演前依舊難掩悲傷，他表示：「前兩天本來想問導演可不可以換歌，因為我怕...我如果唱這首歌的心情有點會複雜，我怕會唱得不夠好，但導演說歌單已經定下了，不太方便。」他邀全場跟著一起唱〈好想好想〉，更說下午時都不敢彩排，隨著音樂一下，他的眼淚跟著潰堤。

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瓊瑤家屬遵循她生前意志，不舉行公祭，12月11日一早進行簡單家祭後隨即火化，並送往陽明山進行花葬，開放想悼念的粉絲到場參加。

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