河南與河北界限是什麼？　曾是黃河　現為「河伯娶妻」發生地

說到河南和河北，很多人的認知是，讓兩省得名的「河」是黃河，所以她們就是以黃河為界。不過真實情況並非如此，現在河南和河北的分界，是另一條河.....



中原文化發祥地 歷史悠久

河南和河北是中原文化發祥地，底蘊深厚。圖為考古工作人員在河南安陽殷墟博物館新館修復車馬遺迹。（網上圖片）

河南和河北是中原文化發祥地，歷史悠久，其中「河南」的地理概念出現較早，兩千年前的先秦已經有。古時「河」專指黃河，其他河流或稱水，或曰川，所以「河南」便是黃河以南的地方，該地區的名字由此而來。

據報道，相比於「河南」，「河北」這名稱出現稍晚一點，它用於行政區劃是唐代的事，當時稱為河北道；「道」和後來的「路」，大約相當於現在的省。

中國古代行政區劃和管轄範圍說來複雜，但無論如何，唐代的河北道和河南道，確實是以黃河為界，加上河南和河北的名稱有明確指向，這形成了此後很多中國人的「認知」。

但黃河有「善淤、善決、善徙」的特點，古時河道屢有改變。唐以後的宋、金時期沿用河南、河北作行政區劃名稱，便因河道變化，加上一些劃界改變，兩地行政分界與黃河開始分途，一些地方也「名不副實」，例如某地屬河南管轄，地理上卻在黃河以北。

河南省六分一在黃河以北

從現今地圖可見，河南與河北的省界與黃河已無關，反而河南與山西、山東有黃河省界。（當代中國）

元代以後，河南之名繼續沿用，惟河北的名稱改變了。該地區在元朝屬中書省，明朝曾稱京師，清代是直隸。這些行政區與河南省的大部份分界也不在黃河。

河北省的名稱是甚麼時候再出現呢？原來是民國時期的1928年。

至於目前河南省和河北省的分界，要由1949年新中國成立之初說起。當時在現今河北省南部、河南省北部、山東省西部一帶，設立了一個新省——平原省。但該省3年多後撤銷，其屬地多數「物歸原主」，惟原屬河北省南部的5個縣，因為治理黃河方便，改劃了給河南，這個行政區劃大致沿用至今。

打開現在的中國地圖可見，5個縣被劃走後，河北與黃河的最後一點「接觸」也失去了，南面某些省界距黃河甚至有百多公里之遙，但她確實全境在黃河以北。而河南非但不是全境在黃河南側，且她在黃河北側的城市有6個之多，面積佔了全省六分之一。

「河伯娶妻」漳河成新省界

漳河只有400公里，在中國算不上大河。圖為河南安陽的漳河灣風景區。（網上圖片）

可以說，河南和河北除了承襲歷史名稱，在自然地理上現已沒有黃河為界的痕迹。

現在有省份以黃河為界嗎？有，山西和陝西完全以黃河為界；河南與山西、山東亦各有部份省界與黃河重疊；山西與內蒙古、四川與甘肅同樣有一些地方以黄河分界。

另外，黃河已不是河南和河北的省界，但在現今行政區劃下，兩省很長一段省界有了新的界河——漳河。

漳河流經山西、河北、河南三省，全長400多公里，最後注入南運河。它不算是大河，地圖上也不易找到，卻是早見於經傳，《西門豹治鄴》中「河伯娶妻」的故事，就發生在兩千年前的漳河。

鄭州曾為最大蘋果手機基地

組裝蘋果產品的富士康，在河南鄭州廠房高峰期有30萬工人。（網上圖片）

最後簡單介紹一下河南和河北兩省現況。河南面積16.7萬平方公里，人口近1億，是中國人口第三大省，省會設於鄭州，重要城市還有古都洛陽和開封。

河南2024年上半年的GDP於全國排名第五，第三產業佔比超過一半。該省第二產業主要是有色金屬冶煉及加工，以及通訊和電子設備製造。鄭州還曾是全球最大蘋果手機生產基地。

河南的農業亦發達，其糧食產量居全國第二，僅次於黑龍江。

而河北面積近18.9萬平方公里，人口7,300多萬，省會石家莊，重要城市則有秦皇島，以及曾舉行2022年北京冬季奧運賽事的張家口。該省2024年上半年的GDP在全國排14，產業以重工業為主。

黃河在河南境內有700多公里，圖為鄭州附近的花園口段。（網上圖片）

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