內地藝術家謝芳逝世　享年89歲　曾主演《青春之歌》火遍中國

《人民日報》消息，內地著名電影表演藝術家謝芳於12月19日凌晨2時14分在北京一醫院逝世，享年89歲。據介紹，謝芳曾在電影《青春之歌》中扮演林道靜，紅遍全中國，當時也曾掀起模仿電影中的髮型與穿搭熱潮。



內地藝術家謝芳逝世。（央視新聞）

內地藝術家謝芳逝世。（人民日報）

據介紹，謝芳1935年11月1日出生於湖北省武漢市。1951年，謝芳考入中南文工團，不到18歲在歌劇《小二黑結婚》中擔當了主演。

曹禺劇本《日出》劇照：謝芳飾陳白露。1981年攝於北京電影製片廠。（央視新聞）

1959年，謝芳在電影《青春之歌》中出演林道靜，很快紅遍全中國，成為無數青少年的偶像。《央視新聞》介紹，當時，滿街的女孩都梳着林道靜的髮型，片中的藍上衣和白圍巾成為當時最熱銷的款式。

內地藝術家謝芳逝世。（央視新聞）

隨後，謝芳陸續出演了《舞台姐妹》《早春二月》《山花》《第二次握手》《文成公主》等50多部影視劇，成為了家喻戶曉的電影明星。