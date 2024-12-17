山西雲岡石窟｢第一偉窟｣重開　伎樂雕刻代表｢音樂窟｣亦開放

《央視新聞》消息，據雲岡研究院，雲岡石窟第6窟和第12窟完成保護工作，12月16日起正式恢復開放。據山西日報社「文博山西」公眾號介紹，雲岡石窟第6窟是雲岡中期的代表洞窟，有「雲岡第一偉窟」的美譽。



據《央視新聞》介紹，雲岡石窟位於山西省大同市西郊的武周山南麓，是中國著名的石窟群之一。它始建於北魏時期，距今已有1500多年的歷史。現存主要洞窟45個，造像59000餘尊，代表了當時世界雕刻藝術的最高水平。

第6窟外景。（文博山西）

第6窟中心塔柱。（文博山西）

此次重開的雲岡石窟第6窟是雲岡中期的代表洞窟，形制為中心塔柱窟，中心塔柱高約14.4米，分為上下兩層，直抵窟頂。洞窟整體設計，中軸貫穿，兩側對稱；壁面規範整齊，龕像上下分層，是雲岡石窟中規模最大、設計最完整、內容最豐富、雕刻最精細的洞窟，也是保存狀態最好的洞窟之一。

第6窟西壁上層群像。（文博山西）

第6窟自2023年11月28日封閉以來，開展了洞窟調查和日常養護工作，經過保養修繕，已達到預期保護效果，滿足開放條件。

第12窟前室窟頂。（文博山西）

第12窟前室。（文博山西）

而雲岡石窟第12窟四壁布滿層層疊疊的飛天伎樂，集中展示了當時天竺以及中原地區的各種樂器，共有14種50件之多。它是雲岡石窟伎樂雕刻的代表，是研究北魏音樂、舞蹈的殿堂，同時也是研究中外音樂史的最全面的實物資料，被稱「音樂窟」。