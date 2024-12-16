陝西發現距今約4500年石城遺址　核心區達10萬平方米

內媒《華商報》報道，陝西延安代管的子長市，發現多座龍山文化時期石城遺址，其中一座為龍山文化早期石城遺址，僅核心區面積就達10.39萬平方米，距今約有4500多年。



陝西發現距今4500年石城遺址。（華商報）

陝西發現距今4500年石城遺址。（華商報）

據延安市文物研究院文博助理館員介紹，普查隊在子長市大理河與其支流交匯的河口地帶，發現了一座石城遺址。該遺址曾被登記為宋代遺址，命名為金山寺遺址。根據文物普查資料顯示，該遺址呈不規則長方形，東西長約800米，南北寬約500米，總面積約為40萬平方米。

陝西發現距今4500年石城遺址。（華商報）

陝西發現距今4500年石城遺址。（華商報）

在今年九月的實地考察中，普查隊發現該遺址地形特殊、地貌獨特，地表的遺物也十分豐富，「重要的是，遺址內部分區域散落有大量石塊，尤其是在修建現代生產路形成的剖面上，能夠觀察到用石塊以錯縫干垛法壘砌的石牆。牆體可分內外兩層，外牆有收分。這些石牆斷續連接，從山底至山頂共有四重石牆層層退台，錯落有致；牆體以石塊錯縫干垛法壘砌，一般山體緩坡處的石牆轉角保存較好，判斷應為一處石城遺址。為確定這座石城的基本情況，我們對遺址的面積進行了測量，僅核心區面積已超過10萬平方米。」

陝西發現距今4500年石城遺址。（華商報）

陝西發現距今4500年石城遺址。（華商報）

經專家組認定，確定為龍山時代早期遺址，距今約4500多年。這一發現填補了子長史前石城發現的空白，對本區域史前社會具有重要的學術價值。因該遺址位於延安西北部，為研究黃土高原地區史前石城的分布範圍，提供了重要資料。