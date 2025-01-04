87年電視劇《紅樓夢》取景地　成都公園歷史可追溯到隋朝

成都有一座低調的公園──新都桂湖公園，全稱「升庵桂湖」，為全國五大桂花觀賞勝地之一，還是全國八大荷花觀賞勝地。



成都新都桂湖歷史 由隋朝說起

桂湖的歷史可追溯至1,500多年前的隋朝，那時隋文帝在此大興土木，在城牆凹陷的地方就有了公園的雛形，當時只修建了一個亭子，因為在縣城南邊，故名「南亭」。

成都新都桂湖公園冬日殘荷景。（當代中國授權）

成都新都桂湖公園是經典電視劇、87年版《紅樓夢》的取景地。（網上圖片）

明朝學者楊升庵栽桂樹 桂湖名氣漸大

到了明代，這裏演變成私家花園，當時的主人楊慎，也就是另一篇文章《諸葛亮八陣圖未解之謎》提到的明代大學者楊升庵，他非常喜歡這裏的環境，沿湖遍栽桂樹，後來又為公園作詩「君來桂湖上，湖水生清風」，這才有了後來的「桂湖」之名，也叫升庵桂湖，所以桂湖的名氣實際上是從明朝才變大的。

桂湖紫藤花位於桂湖正門內兩側，相傳為明代新都狀元楊升庵所植，歷經500多年。有指這是中國庭院中最大、最古老的一株紫藤。（當代中國授權）

升庵桂湖東側有桂湖碑林，還為紀念楊升庵的祠堂「升庵祠」、有創造文字的倉頡神像「倉頡殿」，碑林左後側還有的東漢墓室等等。

成都升庵桂湖東側的桂湖碑林。（當代中國授權）

桂湖驚見馬超相關文物 多得清代馬維祺保育

成都新都原有三國蜀漢名將馬超墓，在各個時期遭到不同嚴重的破壞，現已毀。原馬超墓上現在則蓋起了高樓大廈，馬超墓所處的路被命名為「馬超路」，原來遺址上的社區被命名為「馬超社區」，區內的幼稚園前身是馬超小學，該處正是原來的馬超墓遺址。

清代時保護馬超墓最著者，當推四川提督馬維祺。他曾在法越之戰和川邊平叛中屢立軍功。宣統元年，馬維祺到川北巡視軍務，見馬超墓園傾圯、碑字漫滅，感觸神傷，便慷慨捐資，在墓前重修了獻殿3間，親自書寫「英風常振」匾額，撰書《馬公墓志》刻石以存，使馬超墓再具規模。

馬維祺撰書《馬公墓志》刻石以存，他對馬超墓如此重視，不僅因為他們同姓，也與少數民族有血緣關係，歷史上也是四川統兵的驍將，而最根本的原因正如馬維祺所說，是為了「崇先賢而勵後來也」。（當代中國授權）

關於《漢驃騎將軍領涼州牧斄鄉侯諡威侯馬公墓志》，內容如下：「人必具有卓絕之識見，然後能立非常之勳而垂不朽之譽，否則雖有瑰偉奇特之姿而阿附非人，不過邀榮于一時，必貽訾詈於後世，載筆者且與奸佞嬖倖同傳，良可慨也。如漢征西將軍馬公孟起之識見，誠有為當時英傑所不及者。 公之驍勇為一時冠， 值漢魏相爭之際，漢弱而魏強，況曹操挾天子命令，素有愛才之名，其時逸群絕倫之士，誤入彀中者，不可勝計。公則知漢為正統，操乃國賊，棄強以就弱，實去邪而歸正，成敗利鈍非其所計。宜乎生前功業、歿後馨香，雖不及壯繆、桓侯， 然幾與順平、平襄相埒，不亦宜哉。公墓在新都縣城南五裡許，乾隆間曾置祀守。歲久廢弛，幾沒榛蒿。余以巡師過此，紆道展謁，見其塋土傾圮，碑字漫滅，甚非所以崇先賢而勵後來也。爰商今尹鄧 君隆暨都人士等，重加修葺，並為棟宇三楹，以資焚獻，餘更捐資以蕆其事。工竣，都人士屬為文泐石，因綴數言以資後之知人論世者，至公之家世、勳爵，歷史可考，昭昭在人耳目，故不贅述焉。宣統元年第一己酉六月 四川提督滇南馬維騏志並書。」

漢驃騎將軍領涼州牧斄鄉侯諡威侯馬公墓志。（當代中國授權）

1987年，全縣文物普查，將兩塊碑石遷到升庵桂湖，立于桂湖碑林。一碑為馬維祺撰書《漢驃騎將軍領涼州牧嫠鄉侯諡威侯馬公墓志》，另一碑載馬超事略，惟字已變得模糊不清，難以考證。

此碑載有馬超事略，字大多風化，撰書者失考。（當代中國授權）

桂湖公園東漢墓 還原漢代墓葬制

在桂湖碑林旁有一座東漢墓復原展覽。這是一個有9個墓室和1個墓道構成的大型漢代墓葬，據新都清白鄉發掘的漢墓資料復原展覽，整座墓葬分為前室、中堂和後室3部分，各墓室建有側室，並由卷拱門連通。墓室陳列有石棺和陶器、石器等，再現了漢代墓葬葬制。

漢代畫像磚是出土文物珍品之一，漢代社會經濟發達，雕塑藝術有相當的水準。畫像磚形象地表現了漢代社會的政治軍事、農業生產、生活習俗、文化藝術和神話傳說等，本室部分展品曾送往國外展出。（當代中國授權）

東漢墓墓室。（當代中國授權）

看過馬超之碑及漢墓後，耳畔似乎迴響起文學家楊升庵那首《臨江仙》：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。」

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：改革開放前漢墓出土 舉世聞名的馬王堆不腐女屍