紅研所校注本《紅樓夢》修訂新版面世　出版四十周年發行近千萬套

《紅樓夢》問世近二百七十多年來，被各層面讀者廣泛閱讀，並由此產生專門的研究學科。人民文學出版社日前聯合中國紅樓夢學會、中國藝術研究院紅樓夢研究所，在京舉辦了紅研所校注本《紅樓夢》出版四十周年紀念暨2022年修訂新版發布會。



專家：歷次修訂來之不易、來日方長

官方媒體《中新網》報道，中國藝術研究院研究員、第一版校注組專成員呂啟祥參與了歷次修訂，她用「來之不易」和「來日方長」來總結歷次修訂工作。

她表示，從《紅樓夢》的版本史來說，都知道這是一本沒有最終完成的巨著，爭議也一直有很多。因此這次修訂主要遵循兩條原則：一是尊重底本。比如不用「欠情」而是用「見情」，不用「服侍」用「伏侍」，不用「慢說」而用「漫說」，不用「持誦」而用「持頌」，不用「聞得」用「聞聽」，不用「居住」用「住居」，不用「輕易」用「容易」，不用「口角」用「角口」。如果底本是能通的則盡量恢復底本。二是改正原著當中的一些錯誤，適當增加一些條目。

此外還有改回去的，她舉例原著中黛玉湘雲中秋聯詩情節中，原來曾是「冷月葬花魂」，後來修訂改成「冷月葬詩魂」，「這次又改回去，我們的理由是葬花魂和葬花吟是呼應的，也和前面的『 寒塘渡鶴影』對照。」她強調，很多校注組成員已經故去了，所以這次是局部的修改，主要是依據底本和改正錯誤兩個方面。

2021年10月14日，北京，首都博物館藏各版本《紅樓夢》。（漢華易美視覺科技有限公司）

從「來日方長」說，王啟祥坦言，因為《紅樓夢》的版本很複雜，校訂的原則要看本子真偽、它的早晚和優劣，把這幾方面結合起來考慮，出於對本子源流認識不同，所以有不同的見解和不同的取捨。舉例來說，比如林黛玉的眉眼，庚辰本為「兩灣半蹙蛾眉，一對多情杏眼。」

王啟祥認為，這個版本不好，所以出版的時候沒有取這個，取了另外一個本子裡的「兩灣似蹙非蹙冒煙眉，一雙似喜非喜含情目」，後來又改為「兩灣似蹙非蹙冒煙眉，一雙似泣非泣含露目」，把林黛玉多愁、多淚的特徵概括出來了。在她看來，以庚辰本為底本是有很多優點的，但是它的文字不一定好，而且也有很多錯誤地方。

《紅樓夢》的讀者現在是空前增長，其中有很多深度閱讀者，也會有人對版本有興趣，「所以今後版本研究不再僅僅是專家的事，只要有興趣肯下功夫，讀者也可能成為校勘家，都能對版本發表自己的意見」王啟祥說。

繪畫：曹雪芹與《紅樓夢》。（漢華易美視覺科技有限公司）

此外，《紅樓夢》是百科全書，衣食住行、詩詞曲賦、天文地理都有，哲學的、美學的、宗教的、民俗的都在裡面，王啟祥直言，《紅樓夢》的註釋很難做好、做精，「我們因為聞見有限，所以很多意見這次沒有採用，因為我們覺得這個還是要經過研究，要慎重考量，這也是今後可以提高的空間。」

校勘《紅樓夢》本子的根本目的是什麼？中國紅樓夢學會會長、2022年修訂工作召集人張慶善自問自答，就是更接近於曹雪芹原著的面貌，給廣大讀者提供最好的通行本，「前輩們做的工作令我們敬佩，他們做到了。當然學無止境，今後還要不斷地修訂。」

繪畫：曹雪芹與《紅樓夢》。（漢華易美視覺科技有限公司）

紅研所校注本《紅樓夢》累計發行近千萬套

人民文學出版社總編輯李紅強介紹，人民文學出版社是新中國第一個出版《紅樓夢》校注整理本的出版機構。從1953年開始，國人閱讀的《紅樓夢》通行版本幾乎都是人文社版本。

1982年3月，署名「中國藝術研究院紅樓夢研究所」校注本《紅樓夢》正式由人民文學出版社出版，並成為向全國發行的《紅樓夢》通行讀本。又簡稱為「新校本」、「紅研所校注本」。這一版本凝聚了馮其庸等二十多位紅學專家歷經七年的艱辛工作成果，是一部底本精良、校勘精細、註釋豐富的優質版本。

一幅18世紀作家曹雪芹的畫像。（漢華易美視覺科技有限公司）

李紅強透露，從1982年到現在，紅研所校注本《紅樓夢》的各種版本形態，從最經典的平裝本到近些年推出的精裝珍藏本、大字本、有聲版等都受到讀者的歡迎，累計發行近一千萬套，成為當前在讀者中影響最為廣泛的《紅樓夢》讀本。

「2022年初版四十周年之際，原校注組專家和中國紅樓夢學會、紅樓夢研究所相關學者，以及人民文學出版社編輯部，一起對紅研所校注本《紅樓夢》進行了全面梳理修訂，推出了修訂新版(即第四版)，以期以更完善的面貌向讀者大眾傳播《紅樓夢》文化」他說。