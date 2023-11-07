德國健身女神Pamela Reif玩轉中國　吃北京烤鴨　鳥巢前跳民族舞

第一次來中國的Pamela Reif（帕梅拉），玩High了。從長沙、北京到上海，她去了不少地方，嘗試了各種特色美食。有人好心「預警」她，「小心把你的馬甲線吃沒了」。



我見到她是在上海的粉絲大會之前。長相甜美的她，一頭金髮高高紮起，好像「人間芭比」。但只要稍稍舉手抬足，就能看出手臂和腿部緊實的肌肉線條。雖然已經連軸轉了數日，但她看起來精神抖擻，毫無疲態，始終保持著標誌性微笑。還用中文和我打招呼，「你好，我是Pamela」。

27歲的Pamela，是全世界最紅的健身部落客之一，INS、小紅書和Bilibili的粉絲數都超過千萬。在B站，她的影片內啡肽暴汗操，被播放了超過3000萬次。

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4年前，她就已經身價過億，登上福布斯30歲以下排行榜。如今，她更是全面進軍健康領域，從推出美食頻道到建立APP，不斷擴張自己的商業版圖。

對中國觀眾來說，她最出名的是「魔鬼Pamela」和「人型AI」這兩個頭銜。因為她的操難度很高，但她本人總是能輕鬆跳完。健身第10年，她選擇來到中國舉辦自己的10週年慶典，親自告訴粉絲們，「帕姐」可不是AI。

吃北京烤鴨，跳五禽戲

Pamela在中國一共待3週。來上海之前，她還去了長沙和北京。在長沙，她在IFS門口帶著大家跳操，大太陽底下跳了一個小時，全場的粉絲「又曬又乾」，但是她還有精力再學一套五禽戲。給她教學的是國家級非遺、華佗五禽戲傳承人華一。五禽戲以養生為主，沒有操課強度那麼高，但也不好學。Pamela在舞台上時而化身出爪的老虎，時而變成偷果子的猿猴。不管做什麼動作，核心都特別穩。

B站粉絲量同樣驚人 影片趣怪中文翻譯同樣是亮點（點圖放大瀏覽）：

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來到北京，她在鳥巢門口來了一段「最炫民族風」版操課。每個動作的名稱都十分接地氣，有的是「愛你到臉燙」，有的是「摘星星」。之前就有人開玩笑說，等80、90後老了在廣場上跳的估計就是Pamela。沒想到「帕姐」這次親自下場，把大家的老年健身也一併包圓。

和每個第一次來北京的外國人一樣，她還特地去吃了北京烤鴨。王府中環的一家烤鴨店裡，廚師在一旁切著烤鴨，Pamela假裝認真地尋找自己與烤鴨的「相似點」。她說，他們都有特別結實的皮膚，但裡面又很瘦。而且她的皮膚也和烤鴨一樣，呈現出一種美麗的棕褐色。不過，她的開心勁兒在吃烤鴨的時候受到了挑戰。第一口鴨皮下去，雖然嘴上強撐著笑容，但她還是沒忍住重複了兩遍，「very fatty（脂肪太多了）」。鴨肉混合著鴨皮，她又來了一口，哭笑不得地說，「too fatty for me（對我來說油太大）。」

中國之旅的最後一站是上海，也是Pamela停留最久的地方。她在上海穿了旗袍，舉辦了在國內的第一場千人粉絲大會。我問她，長沙、北京和上海這三座城市有什麼不一樣，她說每座城市都帶給她不同的驚喜體驗。在長沙，她嘗試了不少口感狠辣的湘味美食；在北京，她逛了故宮和其他很多傳統文化景點；對於上海，她的印像是「非常現代，充滿活力，有很多高樓大廈」。

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頂級部落客的中國之路

Pamela是德國人，從小就在一個充滿愛的家庭長大。這次中國之旅她的媽媽也來了，全程照顧著女兒。採訪間隙幫她整理衣服。粉絲大會的時候，舉著手機在場下開心地拍照錄影。

16歲開始，Pamela就在INS上分享自己的健身生活。當時當部落客還是一件罕事，50萬粉絲的她一支廣告收入也只有50美元。但因為喜歡，她一直堅持了下去，直到今天。那個時候的她，不知道自己以後會如此出名：「我只是出於興趣開始了一切，沒想到隨著時間的推移，一切的發展超乎我想像。」

3年前開始，她從網路上發現自己在中國有很多粉絲。那時她並沒有正式開設自己的頻道，很多影片都是他人搬運。為了直接和粉絲分享，她找到會說德語的中國朋友幫忙，在小紅書和B站開通了官方帳號。就這樣，才算正式進駐國內。今年，她更收到中國朋友朱莉的邀請，首次來到中國，正式開啟了中國行。

她的操課大多時間不長，10分鐘、20分鐘都有，不用器械也不用出門，特別符合當下快節奏的都會生活。而且她身材小巧，體型接近東亞女生，更適合國人模仿。不過她的課難度很高。看起來只有十幾分鐘，很多剛入門的人會發現自己很難完全做。一套跳下來，渾身酸痛，好像手臂、腿都不屬於自己了。就此，她成為大家心中「令人聞風喪膽的女人」，只要她把頭髮紮起，或者周圍出現了瑜伽墊，那你就得「小心點兒了」，這都是她跳操的經典標誌。

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健身課外的Pamela並不像影片裡那樣一絲不苟。她很有梗，會注意大家在喜歡什麼。綜藝《乘風破浪的姊姊》大火的時候，她跟著姊姊們一起跳「無價之姐」。不久前，她還練過傳統養生氣功「八段錦」，雖然動作優美卻不夠標準。有人開玩笑說，「我終於有能跳過帕姐的操了」。

這次來中國，Pamela最開心的事就是見到了許多國內粉絲。「大家都特別熱情，很多人來擁抱我。有的人甚至從汽車或摩托車上下來，停在路邊過來和我合影，在這裡我能感受非常強烈的支持。」作為回報，每場見面會上，她也一遍一遍告訴大家：「不管你們在哪裡看到我，都可以上來抱我、和我合影，千萬別害羞。」

體重只是一個數字

這兩年的Pamela，工作上越來越忙碌，但狀態卻越來越自洽。大多時候她早上8點起床，查看睡前就寫好的行程清單，然後再開啟一天的行程。像最近在中國，她每天都要忙著粉絲見面會和各種安排好的參觀，還要抽空繼續鍛鍊身體保持身體狀態。偶爾有空的時候，她也會想溜出去，「偷偷觀光」，試圖了解真實的中國更多一點。到晚上，她還要在電腦上完成各種必須的工作，基本上就等到睡覺都到了1點。說到這裡她也有些無奈：「這實際上是一個很糟糕的睡眠習慣，但我現在沒辦法改變。因為工作是第一要務，睡眠是第二要務。」

健身之外，她最喜歡的就是做菜。在德國的家裡，她常常自己下廚，這樣才能確保做出符合自己口味的食物。身為資深健身人，她對食物很有自己的一套，並不覺得高熱量食物就是健身人的死敵。「你必須區分健康和不健康的脂肪。例如油炸食品和油膩的東西，就是不健康的。但是花生醬、酪梨、堅果這些是健康而天然的脂肪。」尤其花生醬，是她搭配沙拉時的最愛。

她對戶外和大自然也很有興趣。在她的健身影片裡可以看到各種戶外美景，而她的第二個家就買在西班牙海邊。當有美麗的日落出現時，她總是出去看大海。「呼吸新鮮空氣，享受世界的美麗。」

10年健身的Pamela，對身材和健身裝備的看法卻很佛系。她告訴我：「每個人有不同的基因、不同的體型，體重只是一個數字，最重要的是身體健康。」她也不鼓勵大家「捲」裝備，對她來說，「裝備就像蛋糕上的櫻桃，重要的還是運動本身」。自律又自洽，高強度生活節奏下仍保留鬆弛感，或許這就是為什麼人們如此愛「帕姐」。