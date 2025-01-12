西藏地震｜陳曉吳奇隆捐款賑災現「一細節」 再被網民懷疑婚變
撰文：聯合新聞網
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西藏自治區日喀則市定日縣7日上午發生規模6.8大地震，傷亡慘重，演藝圈紛紛以實際行程支持，陳曉、吳奇隆等藝人透過韓紅基金會捐款給災區，募得善款1118萬人民幣善款，不料由於陳曉、吳奇隆都以個人名義捐款，而非夫妻雙掛名，不少人抓住這點又開始猜疑是否婚變？
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陳曉和陳妍希8年育有1子，但這段婚姻搖搖欲墜，離婚頻傳但雙方始終未有正面回應。去年12月，陳妍希宣告父逝消息，陳曉遭質疑未能參加告別式，更讓這段婚姻再度蒙上陰影。如今陳曉捐款，不如過往跟陳妍希雙掛名，而捐款名細中，吳奇隆也是形單影隻，為悲傷的地震新聞沾染上八卦色彩。
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有網友為吳奇隆解釋：「劉詩詩在別的平台捐了。」也覺得「朱丹也沒帶上（老公）周一圍啊」。
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