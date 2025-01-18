山寨版鹿晗「鹿哈」求婚成功 曾帶貨狂賺3千萬 愛情事業雙豐收
撰文：TVBS新聞網
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中國網紅凌達樂，因外貌神似南韓男團EXO前陸籍成員鹿晗，過去曾使用「鹿哈」做為藝名，還藉由模仿鹿晗直播帶貨，被網友嘲諷是「山寨版鹿晗」。值得關注的是，「鹿哈」凌達樂近日傳出喜訊，透過一群親友的見證下於粉紅色花海求婚成功，昔日海撈億元事件再度引起熱議。
根據陸媒《海報新聞》報導，「鹿哈」凌達樂本月15日向正妹女友求婚，現場影片隨後在微博瘋傳；畫面中清楚可見，「鹿哈」凌達樂的求婚現場以粉紅色為主題，除了粉紅色的玫瑰花，還有粉紅色兔子、城堡以及紅煙，場面華麗又壯觀。而「鹿哈」凌達樂也邀請親友見證，兩人在合照時挽手親吻，相當甜蜜。
鹿哈求婚女友成功！現場畫面瘋傳
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「鹿哈向女友求婚成功」登上微博熱搜榜，引來不少網友討論，有網友表示，
「嚇得我，以為鹿晗又求婚了」、
「我承認我瞎了…看成鹿晗了」、
「鹿晗看到這熱搜自己都能嚇一跳的程度」。
不過，也有部分網友忍不住批評，
「他是沒有自己的名字嗎」、
「這熱度蹭的…還熱搜第一」、
「靠著模仿明星發了大財」。
事實上，陸媒《新浪熱點》過去曾報導，凌達樂因模仿鹿晗直播帶貨，半年內GMV（網站成交金額）超過人民幣一億元。實際收入方面，以業界通行30％利潤做為基準，凌達樂短短半年已有超過3000萬元入袋。
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