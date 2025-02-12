今天2月12日，正逢元月十五元宵節，又稱「小過年」，民間熱烈慶祝，作為春節的尾聲。



謝沅瑾命理／民俗文化研究中心FB分享，「元宵五大開運民俗」，快看看今天該做哪些事，才能讓新的一年好運連連。

元宵節開運法｜不止吃湯圓放天燈 命理師：增上半年財運最佳時機（01製圖）

「上元」是上半年補財庫的最佳時機 點圖放大了解更多：

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上元祈福

農曆年十五為「上元一品賜福天官紫微大帝」聖誕，又稱為「上元節」。上元天官賜福，因此民間會在元宵當天子時起至上午，準備五牲、水果、三界公金等豐盛供品誠心祭拜，祈求天官賜福。

元宵祭祖

元宵節要吃湯圓，象徵圓滿福氣，為年頭吉兆，在這天除了闔家團聚共享湯圓，也是祭祖日，在當天上午準備湯圓、三牲、四季水果，或日常飯菜，依家中慣例方式祭祀祖先，表達慎終追遠之意。

求財補庫

根據民間說法，上元、中元、下元節是一年中3次補財庫的最佳時機。

農曆正月十五是補年頭運，旺上半年的財運。

農曆七月十五是補年尾運，補足下半年的財運。

農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。



在這3天，許多民眾會到財神廟裡向財神爺求財，補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

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天燈許願

天燈俗稱「孔明燈」，相傳為諸葛亮發明，如今成為節慶祈福的許願工具。台灣人元宵節放天燈，看著天燈冉冉上升，象徵希望成真，尤以新北平溪天燈節最著名。

鑽燈求子

元宵節還要賞花燈、提燈籠。由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。如今「鑽燈腳」已經擴大成為民間求平安的方式。

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