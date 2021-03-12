另類旅遊體驗「城市探險」　北京女孩走遍國內外廢墟差點死在劇院

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-12 08:17

在一座大城市，選擇旅行打卡的方式太多了。去上海武康大樓合張影，或者在網紅店拼個下午茶，也能當朋友圈一分鐘名媛。但有一群人偏偏避開城市景點和名勝古蹟。他們熱衷前去城市裡那些廢棄、危險、無人問津的建築和角落探險。打開小紅書，關於「廢墟」的關鍵詞能搜到1萬多篇的筆記。

位於上海嘉定的美國夢幻樂園，2001年廢棄後又逐漸翻紅。新奇的美式建築風格以及靈異傳說，吸引了不少人前去探險。還有一度被稱為「東方威尼斯」，上過熱搜的石家莊超級爛尾樓——祥雲國際。典型的歐式建築風格和層層疊疊的樓房，像是走進一座鋼筋森林，給人一種荒誕、離奇之感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

當國內大部分人集中在廢棄遊樂場、爛尾樓等地拍照時，廢墟探險在歐美已經有了更成熟的體系。它們叫做城市探險（Urban Exploration），即以人工廢墟為目的地的探險活動。除了地上廢墟探險，城市探險還包括下水道、防空洞等地下探險，以及爬樓黨的高空探險。Urbex圈甚至成立了組織，有自己的網站和刊物，參與者大多是年輕男性，不過也有女生參加。

北京女孩潘然就是城市探險的資深玩家，過去5年，走遍北美廢墟，寫下國內第一部關於廢墟探險的書。我們和她聊了聊當地探險廢墟有什麼魔力，會吸引這些年輕人樂此不疲前去。

下水道、火車墓地 她去過更多城市廢墟

在Urbex圈，廢墟地址被叫做「點」。一般來說， 為了保護廢墟，地點不會公之於眾。廢墟找尋的方式各種各樣，有人擅長網上Google搜尋，也有人喜歡和朋友互相交換地點。潘然生活在加拿大多倫多，平時工作是藥品研發。她第一次偶遇廢棄水上樂園便被吸引了，「溫暖和破敗相互映照，有一種奇異美感」。

自從那以後，潘然開始在網上搜索廢墟地址，常常開車或者徒步七八個小時前去探險。利用休息時間，5年裡，她跑遍美國五大湖區的「鐵鏽地帶」。這裡傳統工業繁盛一時，衰退後留下各種各樣的廢墟，有廢棄的醫院、教堂、還有地下防空洞和排水管道等等。其中不乏大量精美建築。

對於潘然而言，拍照只是記錄廢墟的方式，她更注重探險過程中的體驗感。

比如在紐約，你看到的不再是第五大道、自由女神，而是一些活生生的人物所經歷的故事。 潘然

潘然就曾開車貫穿美國中部大農村的州際75號公路，從密歇根一路南下，見到了極其罕見的火車墓地。當潘然和同伴穿越維珍尼亞州荒原時，還偶遇過43座碩大無比的美國總統像。它們像幽靈一樣佇立在荒原之上，任風吹雨打。其中大部分雕像已經斑駁不堪，潘然說： 「如果不是親眼見到，很難相信在這樣一個甚至利用爆谷電影宣傳愛國主義教育的國家，會有這樣的景象存在」。

遇到的驚喜和危險太多了

作為城市探險愛好者，潘然被問的最多也是最讓人好奇的問題，就是探險廢墟會不會遇到危險？在美國，廢棄的建築有法律保護禁止入內，危險不可避免，像是被巡邏警察抓住、被流浪漢搶劫，或者被廢棄建築物內的釘子劃破手都有可能發生。讓人印象深刻的，有一次她爬進一個劇院後台，前行時特別黑，等按亮手電筒才嚇得一身冷汗。

前方半步距離有一個大洞，直通地下室。如果再往前走半步，我就直接摔下去了。 潘然

下水道、地鐵等地下系統探險同樣有危險。地下世界錯綜複雜，不明化學品、高壓電、高速行駛的列車等等，都會帶來不安全因素。不同於地面上的廢棄建築，地下沒有衛星地圖，極其容易迷路。所以不管走幾公里、幾十公里，受傷或者迷路，選擇探險的人都只能一直保持前進。

雖然城市探險途中充滿不確定性，但對於探險者，它可以是一種生活，一種樂趣，帶人打開一個又一個未知世界。潘然就曾背著將近40公斤的東西，往返徒步78公里，穿越俄羅斯的軍事禁區，見到廢棄前蘇聯暴風雪航天飛機。代表著蘇聯追求星辰大海夢想的暴風雪，見到的那一刻，讓人動容震撼，「當時眼淚就不爭氣地下來了」。

通過廢墟探險，潘然不僅能接觸到新奇世界，甚至能察覺到城市化過程中，人類不可避免走的彎路。在紐約州廢棄劇院非常多，當電影院出現時，許多劇院紛紛改建，等到後來維護困難，劇院又被廢棄了。

對比國內那麼多剩下的遊樂園、爛尾樓，在建造的時候，可能需要更多城市規劃者有更多的考慮。 潘然

在潘然眼裡，廢墟並不是完全脫離城市的，它更像我們進到另外一個世界的入口。在這個世界裡面我們能看到過去的歷史，也能知道城市正在發生的事情。

城市探險需要注意的事項

城市探險在中國仍然是比較小眾的新興愛好。但深入了解後，你會發現它不僅很酷，而且能看見城市中流逝的時間。如果你願意嘗試，資深玩家潘然也給了一些建議：

1. 在日常準備上，去廢墟一定要穿登山靴（保護腳：扭傷、被釘子扎穿鞋底）；長袖長褲；戴防割手套。另外手電、一瓶飲用水、3M口罩。（保溫層洩露非常常見，石棉對肺部有害）。 2. 需要一個好的體格，如果你要攜帶相機、鏡頭、食物，就會有一定的負重。良好的體格能保證探險過程中更順利。 3. 如果是在國外探索的朋友，需要額外注意的是：除了中國，大部分國家對「進入廢墟」這件事都有立法。請注意選擇停車位置（防止被打砸搶，也防止停在廢墟正對面引起保安或者警察注意）。 4. 探險的過程中最終重要的還是保護自己，然後儘量保護廢墟，讓之後的人能有更多的探索的機會。

就像潘然說的那樣，

城市探險者帶走的只有照片，留下的只有腳印。 潘然

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