廢墟探險｜另類探險家中伏：都沒有了！｜奈良 Dreamland 圖輯

日本關西奈良著名廢墟地景Nara Dreamland（原名：奈良ドリームランド，下稱Dreamland），2006年停止營運，至今吸引世界各地廢墟探險愛好者慕名而來，可是不少勇者來到後，發現廢墟不見了。

近年，藝文界興起廢墟拍攝，既可在人跡罕至的地方取景，又可在曾經繁盛的廢墟裡歷險，同時有人認為深入廢墟是種危險行徑，各地有不同法例，一旦被執法人員拘捕，後果不得而知。不過，網絡每隔一陣子，就有大量廢墟攝影作品公諸於世，甚至有專門拍攝廢墟的攝影師因而成名。

Dreamland佔地廣闊，不少設施仍如舊貌，於是吸引了一批又一批另類探險家前來取景。

荒廢10年後，日本奈良Dreamland自 2016年10月開始拆卸。（Romain Veillon）

數年前，曾傳出有公司洽商接手經營Dreamland，後有報道指該公司以房地產為主，並引述該公司往績，暗示Dreamland復活無望。終於，Dreamland還是難逃清拆的命運。廢墟景點至今已成為一片荒土，在google map觀看衛星圖時，亦只得泥黃色的土地。2018年曾有人到訪園區，準備充足，卻發現廢墟已清拆了；知悉中伏，他的夢幻樂園成了幻夢，情緒一時激動：「都沒有了！」

日本媒體報道Dreamland將要清拆的消息後，引來大批網民分享昔日在園區遊玩的片段。按圖放大——

我在2016年曾到奈良此地，嘗試夜闖夢幻樂園，卻因當時驚聞警車巡迴發出響號而淆底，夢幻地逃逸，無緣見證廢墟的最後時光。其間有太多人光臨這座已結業的樂園，附近又是近郊民居，為當地帶來生活上的滋擾，執法部門在原入口處，張貼告示，嚴正警告闖入者後果如何。

當晚我的最大成果，只是在大門外成功夜攝園區內廢置多年的小火車頭。

同年曾有「勇士」成功闖入——

網民在facebook分享的園區昔日片段——

主題公園內的建築風格明顯是根據迪士尼園區「參考」———

園內設有單軌列車、纜車、火車，甚至電車——

這座夢幻樂園確是不少日本人的集體回憶。時至1980年代在東京迪士尼開幕，追加千禧年後啟幕的大阪環球影城，終於在2006年結束營運。

夢幻樂園清拆完畢，象徵著世界各地廢墟愛好者的景點，徹底地刪除掉；無可刪除的，就是一批又一批廢墟地景照片，以及曾到訪Dreamland的遊客那些美好記憶。

2016年以前的Dreamland。按圖放大——

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園區地圖（網上圖片）

園區地圖（網上圖片）

昔日有電視節目體驗園區設施，都以過山車為主——

用當代語言形容昔日的建園行徑，「山寨」應該是頗貼切的。且看整個建園背景——

諷刺的是，園區關閉後，反而引起關注。2005年，其實已有失修現象——