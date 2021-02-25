福建男花400萬租下一片海打造孤島　疫情下享受與世隔絕寧靜生活

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-02-25 07:06

海席，是一棟漂浮在福建東山島海面上的「豪宅」。它不與任何陸地、橋樑相連，像遺世獨立的孤島那樣，被360度的海景包圍。屋主是當地人，外號「海岸線」，因為喜歡釣魚和大海，決定和建築師朋友董欣猛一起，花400萬（人民幣，下同），在海上建造一棟夢想中的房子。

文：白汶平 （一条） 口述：海岸線

他曾在上面獨居7天，一天只用3次手機，沒有任何人跟他講話，以這樣的方式體驗孤獨，自省人生。疫情期間，他也帶著家人來這裏住了3周，每天看落日和大海，享受互相陪伴的幸福。

今年，他將房子對外開放，成了國內第一家漂浮在海上的酒店。「它只要能存活5年，我就已經很滿足了，即使被颱風毀了，也沒關係，擔心的太多，就會阻礙你去實現夢想，有些事現在不做，以後就不會做了。」

國內第一家漂浮在海上的酒店 點圖了解更多當年決定建造的原因▼▼▼

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獨居海上避世宅：人生需要獨立思考的時間

我平時在廈門工作，老家在東山縣，家裏離這裏10多公里左右。2019年房子建好以後，我自己使用了一年，每個禮拜都會過來小住。我工作以後就習慣每個月挑兩天，讓自己閉關，於是那一年，海席成了我最常去的閉關場所。我最長的紀錄，是一個人在這邊住了7天。手機一天只限制自己用3次，沒有人跟我講話。我會帶一些食物過來，自己釣魚、煮飯。如果你好幾天不跟別人講話，會有一個很奇怪的感受，好像整個世界只剩下你一個人。我發現時間一下子變多了，從早上六點起床，就擁有大量時間。

我會去深度的思考，一輩子也沒多長時間，自己是不是把時間花錯了地方？接下來要怎麼規劃？我身邊有很多正在創業的人，大家都需要這種獨自思考的時候，很寶貴。今年過年的時候疫情爆發，那時候有人來家裏拜訪、跟人接觸，都會讓我很焦慮。後來我就索性帶著我太太、孩子，一家三口住到了這裏，過了與世隔絕的21天。

孩子才兩歲半，我們很喜歡一起釣魚，我有時候也開著船，帶著他去海面上釣幾個小時回來，然後殺魚、煮魚。我釣魚最大的成就感，就是孩子喜歡吃。哪怕只有我們三個人吃，我們也會在戶外燒烤，我燒烤做得特別好，還靠這個特長追到我太太！我們全家也會一起看電影，一家人就這麼互相陪伴，是我生活中最美好的一刻。

看看漂浮酒店從選址到興建完成的過程（點圖放大瀏覽）：

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把人生過滿：有些事現在不做，以後就不會做了

原本海席是我給自己做的，後來朋友們看我發朋友圈，也很想來。我不好意思拒絕，結果朋友又帶來了他們的朋友，後來我想，不如將房子開放預定，變成酒店。今年9月，我就在我生日那天把它開放，沒有跟任何訂房平台合作，因為我希望來的客人都是先了解過這裏的。

結果反應還不錯，現在，我都要趁大家下訂單之前，先給自己保留兩間房，要不然連我自己都快沒機會上來住了。之前我給大家準備的晚餐是鐵板燒，客人來了自己不用動手，有專門的廚師去服務大家。後來我發現這樣不對，海席是應該讓朋友和家人玩起來的地方。所以現在我們的方式，是把食材給大家洗好、切好、擺好，客人可以選擇燒烤或者火鍋，親自完成自己的晚餐。

我們對客人的唯一要求，就是不要往海裏扔垃圾。雖然我們難免會製造垃圾，但我也做了一些彌補措施。比方說我們製造一公斤垃圾，那我可以做海洋環保，從海裏撈10公斤的垃圾出來。周邊的海域，我能租下的就先租下來了，慢慢恢復這裏的海洋生態。我一直記得小時候東山的海很清澈、很美，我希望可以讓環境回到那個時候。除了釣魚，我還有很多愛好，比如登山、潛水、旅行……好朋友們都覺得我一輩子都很滿，要麼就工作，要麼就到處去做自己愛好的事情。我覺得這樣的生活方式也挺划算。未來30年，我還是會繼續折騰吧！

編按：海上酒店因涉嫌非法佔用海域，近日被立案調查。至周二（23日），涉事酒店管家表示，目前酒店已被拖離海域，關閉停業，店內沒有員工，至於預訂到4月的所有房費均已退還。

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