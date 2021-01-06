隱秘的角落｜鄭裕玲Do姐捧為年度最佳　國產懸疑劇怎贏盡口碑收視

你知道我有多久沒看過這樣的國產劇了嗎？ 《隱秘的角落》豆瓣評分留言

2020年夏天播出、由秦昊主演的國產懸疑劇《隱秘的角落》，在內地影視評論網站豆瓣網以8.9分的好成績，獲得現象級的關注度。也許是道出了很多觀眾的心聲，這條來自豆瓣網的短評，獲得了2.7萬個讚好。劇集播出期間，章子怡也盛讚其可與美劇英劇抗衡。

除了在國內贏盡口碑，該劇於海外也獲得肯定。美國雜誌Variety早前公布其評選的2020年15部最佳國際劇集的名單，《隱秘的角落》是唯一入選的中國劇集。

《隱秘的角落》在宣傳上被定位作懸疑推理片，但這不是一部「誰是兇手」的猜謎劇集。（《隱秘的角落》劇照）

鄭裕玲DoDo姐在電台節目上講劇，她認為《隱秘的角落》是2020年度最佳劇集：

2020年被稱為國產懸疑短劇爆發之年，因為除了《隱秘的角落》外，還有《沉默的真相》、《摩天大樓》、《唐人街探案》、《十日遊戲》等劇集口碑收視雙豐收。其中《沉默的真相》更以9.2分撼贏《隱秘的角落》，奪得年度「國劇之王」。

隱秘的角落給了五星，這個也先給五星吧。 《沉默的真相》豆瓣評分留言

出現這樣的評語，只因在高質量劇情和演員出色發揮之外，《沉默的真相》的爆紅離不開《隱秘的角落》的高人氣鋪墊——兩部劇集都出自愛奇藝的「迷霧劇場」。

據悉，迷霧劇場自稱「對標美劇」，主打懸疑類題材短劇。從2020年6月到10月，四個月時間內迷霧劇場便推出了五部作品，豆瓣平均分8.1分，幾乎「壟斷」去年夏天高分國產懸疑劇集。而《沉默的真相》是壓軸之作，也是該劇場目前最高分的劇集。

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圖輯｜迷霧劇場6套作品逐個睇：（點圖放大）

+ 21 + 21 + 21

迷霧劇場的劇集有何特點？首先在視覺呈現上，已經上線的五部作品電影感十足，考究的鏡頭語言已經給觀眾非常好的觀看體驗。在演員陣容上，廖凡、秦昊、譚卓、王千源、王景春、朱亞文等都是實力派，「戲骨天團」和「小戲精」相得益彰，出色的演繹既是劇集質量的保證，也令觀眾看得過癮。

最重要的是，迷霧劇場十分看重對故事內核的精雕細琢。如《隱秘的角落》在劇本策劃階段，就邀請了《紙牌屋》（House of Cards）的編劇Joe Cacacl擔任顧問，以確保每集劇情停在最關鍵的懸念上，吸引觀眾繼續看下去。而《沉默的真相》帶出的巨大訊息量和快節奏劇情也提升了追劇體驗，令觀眾熱衷參與到劇集內容的探討中。此外，迷霧劇場還延續了「以短取勝」的大招，拒絕長劇「注水」模式，大大降低棄劇率。

值得一的提是，這些劇集並未拘泥於殺人破案的純推理劇集模式。故事本身懸念叢生之外，同時又反映了世間萬象和人生百態。如《隱秘的角落》是「懸疑+青少年犯罪」，審視人性陰暗一面；《沉默的真相》是「懸疑+腐敗黑惡」，表現腐朽的社會環境和官僚體制。這些揭示大大小小社會問題的題材，也在社交平台引起網民熱議。

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+ 5 + 5 + 5

迷霧劇場的成功並不是偶然。早在2017年，長劇集依然處在行業風口時，愛奇藝就敏銳地察覺到美劇短劇集的潛力，彼時推出的《無證之罪》是一次大膽嘗試，最終大獲好評。而迷霧劇場是愛奇藝「奇懸疑劇場」的升級，經過兩三年的打磨，最終呈現多部風格各異的懸疑短劇。

產生一部爆款或許不難，難的是持續生產高水平的作品。因此劇場化運營的迷霧劇場，將懸疑內容欄目化，也強化了觀眾的觀看習慣和期待值。愛奇藝將迷霧劇場更看作是一個品牌概念。愛奇藝副總裁、自製劇開發中心總經理戴瑩表示，「劇場化的形式將劇集規模化釋放，正是為了放大短劇集的影響力。」很多觀眾追劇不是因為有喜歡的明星，而是因為迷霧劇場的招牌，由此形成「劇養劇場，劇場帶劇」的良性循環模式。

不難看出，在國產懸疑劇的去年對壘中，愛奇藝的迷霧劇場處於領跑位置；優酷的「懸疑劇場」整體表現稍弱，重點劇集《白色月光》口碑熱度均一般；騰訊視頻去年的亮點只有一部《摩天大樓》，但收視各方面都表現不俗。

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+ 2 + 2 + 2

實際上，帶有犯罪破案、推理懸疑元素的劇集在英美日韓等國的發展早已非常成熟，刑偵警匪類型也一直是港劇的一大特色。在台灣，近幾年也不再只有談論男女愛情的偶像劇，而是多了恐怖驚奇、懸疑推理等類型劇，台劇中還加入了許多社會議題，如《誰是被害者》《想見你》等劇集在去年的表現非常亮眼。那麼國產懸疑劇熱潮又是如何掀起的？

據介紹，其實21世紀初國產電視劇也流行過犯罪懸疑劇。資料顯示，2003、2004年，犯罪類型的電視劇佔全年所有電視台播出電視劇集的30%，堪稱罪案劇的「黃金時代」。當時的《刑警本色》《重案六組》等劇集帶有強烈紀實風格。

但也是在2004年，廣電總局規定所有涉及純案件，展現犯罪過程，暴露刑偵手段，有血腥暴力內容的涉案劇不允許進入黃金檔。作為懸疑劇中重要類型的涉案劇自此遇冷，沉寂了10年。直到2014年前後，內地視頻平台興起，網劇開始嘗試罪案懸疑類型。騰訊視頻推出的《暗黑者》，豆瓣評分高達8.1分，成為國內網絡懸疑劇鼻祖。

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+ 3 + 3 + 3

2017年，優酷和愛奇藝又分別推出《白夜追兇》和《無證之罪》兩部口碑爆款劇集，令高品質網劇從小眾走向大眾。2018年，懸疑網劇成為視頻平台重點打造的超級劇集類型，愛奇藝、騰訊、優酷的懸疑題材劇集佔自製劇總數的三分之一。2019年，出現了《長安十二時辰》的精品古裝懸疑劇。而去年在「迷霧劇場」的加持下，懸疑劇再次升級。如前所述，相比邏輯縝密的解謎過程，懸疑劇開始注重描繪細緻完整的社會橫切面。

懸疑劇題材的異軍突起，一方面是垂直細分市場的快速發展，視頻平台針對不同的用戶群體推出不同類別的內容，滿足了觀眾的分眾化觀影需求。另一方面，不停複製虐戀情節的愛情劇與仙俠劇逐漸顯現疲軟之態；在「限古令」作用下，古裝劇失寵，現實題材變成主流選擇，社會派的懸疑劇集也有了更多上升的空間。

早前各大視頻平台已相繼釋出2021年懸疑劇集片單，可以預見今年懸疑短劇將延續去年的強勢表現，作為各平台的重頭戲，「懸疑+某個話題」也會有更多嘗試路徑。