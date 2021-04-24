看最美公廁不用去日本　設計魔幻、獲無數大獎的廁所之鄉就在中國

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-24 09:00

大家知道，日站君一直以來都是一個日式廁所設計的「鼓吹者」，畢竟不管從整潔程度還是設計水平，日本的公廁一直以來都走在世界的前沿。譬如之前日站君還曾給大家介紹過，日本的廁所結構以及安藤忠雄老師設計的廁所：全世界最愛廁所的日本！設計亮瞎眾人眼！網友：給我家也來一個！一個偶然的機會，有一個中國的小城市映入了日站君的眼簾，經過一番研究，日站君驚奇的發現，原來在這個地方，各種廁所設計爭奇鬥艷，鱗次櫛比，堪稱一本中國當代城市廁所設計文化的百科全書。它，就是山西臨汾，一個廁所界賽博朋克的魔幻之鄉，一個廁所設計百家爭鳴的神異之地。今天，日站君就帶大家走入，臨汾的廁所世界。這一切究竟是為甚麼呢？

中國廁所界的絕對霸者

讓臨汾成為廁所界的霸主這件事，其實已經是十多年前的往事，當時臨汾市政府為了改善居民們的如廁環境，發起了廁所改造項目。自2008年開始，投資5000多萬，修建廁所160多所，極大改善了臨汾市民的緊急如廁問題。臨汾的領導們讓廁所成為了街頭的一道「神奇風景線」。

以至於你在百度詞條搜索，甚至可以搜索到「山西五星級廁所」的解釋：這，就是廁所界的臨汾當今無人可及的地位。甚至設計還曾勇奪「中國人居環境範例獎」、「迪拜國際最佳範例獎」以及11屆「世界廁所峰會」中的兩項廁所設計獎！

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臨汾，給我們上了一課

看罷臨汾的廁所，日站君再一次獲得了價值觀的刷新。也許最開始看到廁所的外觀設計，我們都抱持着一絲嘲笑與戲謔，而在了解到背後的真實，我們不得不感嘆，真正的設計理應如此。臨汾的廁所解決的是人類最基礎的需求，是市民最緊急的民生，而至於外觀是不是真的夠現代美觀，那已經是次要的事情。

曾經有人說過：廁所的整潔，是一個城市是否踏入文明社會的鑑別標準。而在山西臨汾，我們確實能夠認同這個觀點：這個不太被人了解的小城市在這一領域，甚至比大城市還要領先。「有心常念百姓事，方便勿忘守護人。」短短兩句話，體現出臨汾整體社會的精神名片與人性。能夠體現人性，這就是最好的設計。

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