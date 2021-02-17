哈佛教授邀集學者整理明代逾6千封書信資料　助研究明人社會關係

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-17 19:31

中國歷代文人留下的書信紀錄浩如煙海，這些珍貴的史料透露出歷代複雜的社會關係。但是由於書信紀錄眾多，而且這些資料一般收錄在不同的文集中，學者在搜索時不免耗時，而且容易出現遺漏。 由中美台學者聯合主持「中國歷代人物傳記資料庫」（China Biographical Database）近日就推出一個試用版的群眾外包（crowdsourcing）平台，邀集學者整理明代逾6千封書信的資料，以助學者研究明代人物的社會關係，讓學者將來可以輕易搜索相關書信資料。

哈佛大學的中國思想史研究學者包弼德 (Peter Kees Bol）。（網絡圖片）

據哈佛大學的中國思想史研究學者包弼德 (Peter Kees Bol）在Facebook發文介紹指，該平台（Crowdsourcing System for Association Data，簡稱CSA）目前已列出超過6千封明代中晚期的書信，並會繼續增加。

文章指，該平台的目的是讓學者能夠按信件作者名稱、收件人名稱或書信名稱來查找來往信件，目前有小部分信件的收件人資料已經完成整理。該平台已經開放，希望學者可以貢獻自己的知識，以助識別平台上的書信資料。

明代文人的書信紀錄眾多，這些資料一般收錄在不同的文集中，學者在搜索時不免耗時， 而且容易出現遺漏。圖為明代著明思想家王守仁的全集。（網絡圖片）

此外，相關書信資料也會將來整合到「中國歷代人物傳記資料庫」上。「中國歷代人物傳記資料庫」已經識別出宋元時期逾7千封書信的收信人資料。

香港01記者試用平台（點圖放大）：

據香港01記者試用，目前該平台已開放注冊，經簡易注冊程序即可以使用。以明代著明思想家王守仁為例，輸入名字後即出現大量書信紀錄，紀錄包括書信作者、書信標題、收件人姓名、收錄書信的文集等，不過如果以一般人較常用的稱呼「王陽明」來搜索，搜索結果則只有兩項。

由於平台仍在開發階段，目前資料不算完備，平台也沒有收錄相關書信的內容。以港人熟悉的唐伯虎（唐寅）為例，不論是輸入唐寅或唐伯虎，均未有結果。

根據資料，中國歷代人物傳記資料庫現在由北京大學中國古代史中心、哈佛大學費正清研究中心、台灣中央研究院歷史語言研究所聯合主持，目的在於將計算機技術與人文社會科學相結合，對中國歷史上所有重要的傳記資料進行系統性地數位化處理，以便採用社會科學方法研究中國歷史。

（綜合報道）