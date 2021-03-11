旱災燃人祭天、水災投人祭河　古代「河伯娶婦」一點都不浪漫

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-03-12 11:02

2021年一開春，台灣中南部水情拉緊報，面臨56年來的大乾旱，日前政府還協請台中大甲媽祖舉行祈雨法會，盼能天降甘霖。無論古今，降雨多寡對於人們生計有重大的影響，因此自古以來不僅乾旱要舉行祈雨祭典，雨下得太多、淹大水，古人也會舉行儀式，祈求老天停止降雨。關於上古時期的水災相關祭典，可從河伯娶婦談起。

如何與大自然相處，為古今中外人們的重要課題之一。人們也以此創造出許多相關的祭祀儀式。圖為甘肅景泰黃河石林景區。（VCG）

為何古人要祭河

面對天災，如何與其相處，為古今中外人們的重要課題之一，在科技、生產技術尚未發達的上古時期，水災所造成的生命財產損失非常巨大。因此世界各地皆對古早以前那漫天洪水印象深刻，比如蘇美文明《吉爾伽美什史詩》裏消滅人類的大洪水、《舊約聖經．創世紀》裏的諾亞方舟，以及中國上古神話裏的鯀禹治水等，都充分顯示古人們對於大自然的敬畏之心。

中國先秦時期，除了務實展開抗洪治水的水利工程外，在人們趨吉避凶的心理下，自然會創造出有祈願意義的祭典儀式。除了大禹治水外，說到平息洪水的中國神話，最廣為人知的當屬河伯娶婦。

河伯與沈祭

水由於是滋養生命的要素之一，上古時期生活在黃河周邊的人們，早早就把這條河流給擬人、神格化。卜辭中充滿各式祭河儀式的紀錄，不過學者考據，當時人們雖已將河川視為神（才會有相關祭祀），但後世家喻戶曉的河神之名－「河伯」，還尚未出現於殷商時期；而河伯的另一個名字「馮夷」，直到戰國時期才首見於《莊子》、《楚辭》。雖然「河伯」一詞未見於殷商，但與先秦時期的祭河儀式有密不可分的關係。

河伯的形象多變，有白面、長人魚身，由於《九歌．河伯》描述河伯駕龍車出巡，使其形象廣為人知。圖為明人所繪的河伯圖。（微博@今天心情好嗎030）

商周時期的祭祀，除了有娛神的歌舞外，還有以犧牲為主的人祭，比如乾旱時要燃木燒人以祭天，淹大水時自然也要投人祭河。殷商時，解除水災的禳災儀式稱為「沈祭」。《周禮．大宗伯》載：「以霾（埋）沈祭山林川澤」，不過根據祭祀對象的不同，祭品要「沈」的地方也不一樣，如果是祭山林，那麼便挖洞掩埋祭品，祭河川湖泊則將祭品沈（投）入水中。

甲骨文的沈字，像是牛在水中正或倒的樣子。學者根據殷墟卜辭發現，除有沈獻玉器、牲畜類的祭品外，也有投人獻祭的紀錄：「丙子卜賓貞伮珏酉彡河」、「辛丑卜於河妾」、「丁巳卜其尞於河牢，沈妾卩」。伮、妾與妾卩，學者推測她們的身份，不是女奴就是女俘。

祭品如何成為河伯配偶

但隨着時代變化，祭河開始固定以女子作為祭品，取悦河神的沈祭被後人加油添醋，成為人神相戀的河伯娶婦。不過為什麼做為祭品獻給河伯的女性，能成為河神的配偶呢？

河伯娶婦風俗源由，與卜辭中出現的伮、妾、妾卩有關，儘管其含義為奴隸、俘虜，但由於女性的關係，造成後世有「以女子為河妾」的觀念。《史記．六國表》，記載秦靈公八年（公元前417年）時的祭河記錄可見一斑：「城塹戰河瀕，初以君主妻河」，唐代史家司馬貞（679－732年）在其著作《史記索隱》解釋：「謂初以此年取他女為君主，君主猶公主也。妻河，謂嫁之河伯。故魏俗猶為河伯取婦，蓋其遺風」。

《史記》所載的《西門豹治鄴》的故事，因兒童繪本而家喻戶曉。圖為繪本插圖。（百度百科）

「君主妻河」就是把獻祭給河神的女性，冠上公主的名號，使其嫁給河伯。而秦國舉行的沈祭，是受到流行河伯取婦的魏國影響。雖上述段落未見河伯之名，卻有後世河伯娶婦的概念在其中。另外，沈祭中投入水裏的玉器－珏，到殷商以後被賦予不同的意義。

《說文解字》載：「珏，二玉相合為一珏」。學者以此推測認為，珏到了後世可能成為男女間的定情信物。與「河神有妾」、「祭河以奴妾」等文字搭配，逐漸變成以女性祭河是為作河神之妻，向河中投珏則是用來祝福永結同好。讓殷商時期慘忍的人祭，大筆一揮，變成充滿浪漫色彩的人神戀愛，比如《九歌．河伯》。之後的人們相信只要犧牲少數女性「嫁」給河伯為婦為妾，便能讓河神開心，使水災消平。

本來充滿悲劇色彩、以女子為祭平息水災的儀式，經過歷代人們的想象，搖身變成河伯娶婦。而河伯娶婦發展到後來，還變成地方盛事，各村皆會花費不少金錢、人力舉辦，還造成民眾的負擔，《史記》所載的《西門豹治鄴》即是。爬梳上古時期人們與河川的關係，就能找到神話與祭祀的源頭，發現其中的變化。增添愛戀關係的河伯娶婦，變為神話、民間故事更加廣為流傳。

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