漢成帝情迷趙飛燕姊妹　傳說不惜「殺子悅美人」手刃繼嗣

藝文中國
撰文：
最後更新日期：

西漢時期的趙飛燕是赫赫有名的大美人，所謂「環肥燕瘦」講的便是她和楊玉環，出生歌妓的她在尊卑分明的古代社會，殺出血路成為最尊貴的皇后，而她最大的幫手就是同樣貌美的妹妹趙合德，兩人將漢成帝迷得神魂顛倒，甚至害死唯一的皇子。自成帝駕崩後，傅昭儀、王莽相繼把持朝政，西漢大權完全落入外戚手中。

兩女溫柔鄉抵得過後宮三千　權傾天下逼皇帝親殺唯一兒子　點圖細看趙飛燕與趙合德的故事▼▼▼

+16
+16
+16

漢哀帝即位後，司隸解光在奏章中彈劾趙昭儀「傾亂聖朝，親滅繼嗣」，稱其慫恿皇帝殺害許美人和中宮史曹宮所生皇子。趙合德滅絕成帝皇嗣一事，也成為「燕啄皇孫」典故的來源。

趙氏姊妹的恃寵而驕、參與殺害漢成帝皇子，成了中國古代歷史上著名的紅顏禍水。班固在《漢書》載「趙氏亂內」。《西京雜記》和《飛燕外傳》還記載趙氏姊妹與侍郎、宮奴通姦，淫亂宮闈的事跡。

【延伸閱讀】北齊6個皇帝個個變態　有人愛露體有人斬愛妃頭顱抱懷中（點擊放大閱讀）▼▼▼

+10
+10
+10

【延伸閱讀】中國史上唯一女狀元　還兼具美貌　成名後卻淪男人洩慾工具下場慘（點圖放大閱讀）▼▼▼

+15
+15
+15
【清代奇案】姊妹遭強姦妹妹僅10歲　母申冤反被處刑　結局神逆轉
「最美死刑犯」20歲被槍決　死前要求從下體取出這東西揭坎坷身世
末代太監︱8歲童生活困苦求進宮閹掉昏倒3天　醒來清朝就滅亡了
學者揭乾隆精力超旺　88歲仍納新人入宮　13歲少女與姑婆共侍一夫
秦始皇驚世容貌曝光　內地AI專家神還原　網友：對視不敢超過3秒
史上最醜皇后晚晚與男寵風流「用完就殺」　卻依舊深受皇帝寵愛？
武則天4大男寵下場悲慘　太醫服藥催谷過度、張氏兄弟兵變中被誅

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。