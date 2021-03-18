漢成帝情迷趙飛燕姊妹　傳說不惜「殺子悅美人」手刃繼嗣

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-18 09:05

西漢時期的趙飛燕是赫赫有名的大美人，所謂「環肥燕瘦」講的便是她和楊玉環，出生歌妓的她在尊卑分明的古代社會，殺出血路成為最尊貴的皇后，而她最大的幫手就是同樣貌美的妹妹趙合德，兩人將漢成帝迷得神魂顛倒，甚至害死唯一的皇子。自成帝駕崩後，傅昭儀、王莽相繼把持朝政，西漢大權完全落入外戚手中。

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漢哀帝即位後，司隸解光在奏章中彈劾趙昭儀「傾亂聖朝，親滅繼嗣」，稱其慫恿皇帝殺害許美人和中宮史曹宮所生皇子。趙合德滅絕成帝皇嗣一事，也成為「燕啄皇孫」典故的來源。

趙氏姊妹的恃寵而驕、參與殺害漢成帝皇子，成了中國古代歷史上著名的紅顏禍水。班固在《漢書》載「趙氏亂內」。《西京雜記》和《飛燕外傳》還記載趙氏姊妹與侍郎、宮奴通姦，淫亂宮闈的事跡。

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