武則天4大男寵下場悲慘　太醫服藥催谷過度、張氏兄弟兵變中被誅

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-21 14:19

武則天作為中國歷史上唯一一位女皇帝，其傳奇的人生至今仍被人津津樂道，而她的「後宮秘事」更是惹來熱議。在武則天有記載的4位男寵中，即便被女帝臨幸，卻並非都有好下場。

獲武后寵幸過也不代表一生平安：

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第一位：和尚薛懷義

武則天第一位男寵是一名和尚，本名叫做馮小寶，早年在洛陽城中靠賣野藥為生，有着結實強壯的好體魄。《舊唐書》記載「偉形神，有膂力」，在市井之中練得能說會道。

機緣巧合下，馮小寶在公主府與一侍女幽會時，被千金公主（唐高祖李淵之女，武則天義女）發現，她見這個和尚一表人才，就把他給留下。

千金公主為了討好已經掌權的武則天，於是將馮小寶打扮一番，送給了寡居多年的武則天。武則天見到馮小寶後，十分喜歡身強力壯、體貌魁梧的他，就決定把他留下在宮中，於是馮小寶就成女皇的第一位男寵。

後來武則天為了避免別人說閒話，就讓馮小寶剃度為僧，改名薛懷義，與太平公主（武則天女兒）丈夫薛紹為一族，並為其修建白馬寺院暫居，後為其修建明堂、天堂，一時間薛懷義成為風雲人物。

不過隨着女皇身邊的男寵增多，一個叫沈南璆的男寵漸受寵愛，薛懷義心態失衡，在證聖元年（695年）正月十五一把火燒了明堂，這讓武則天忍無可忍，下令太平公主設計將其殺死。

第二位：太醫沈南璆

沈南璆本是一名宮中御醫，不光醫術不錯，人長得還儀表堂堂。當花甲之年的武則天看着自己不斷的老去，心中十分難過，於是就問沈南璆，她該怎樣減緩衰老？

沈南璆回答道「血氣之衰，非藥石所為能力，只有採取元陽以培根本，才能陰陽合而血氣充足」。此話一出，武則天十分高興，就這樣沈南璆就成了女帝第二位新歡，也是4位男寵中年紀最長的一位。《唐史演義》稱「南璆房術，不讓懷義，武氏恰也歡慰」。

沈南璆雖然有一張英俊的臉，但是年齡稍長一些，再加上沒有強健的體魄，很快便透支，不過他為了取悅武則天，作為太醫的他經常給自己食用春藥，最終因服用過量暴病而死。

第三位&第四位：張氏兄弟

在沈南璆之後的是張易之和張昌宗兩兄弟。張昌宗經太平公主推薦入宮侍奉武則天，年僅20多歲的他不僅長相英俊、聰明伶俐，還精力旺盛，最重要的就是侍寢本領十分了得，這讓武則天對他的寵愛日益增加。

張昌宗抓住時機，又向武則天推薦了自己的哥哥張易之，兄弟一起入寢宮侍奉，深得聖寵。因兩人風度翩翩相貌非凡，朝內高官、宗室並稱易之、昌宗二人為五郎、六郎。

不過在神武元年，崔玄暐、張柬之等人率羽林兵發動「神龍政變」，以謀叛罪將張易之和張宗昌兄弟二人誅之，武則天也被迫退位。

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