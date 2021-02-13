學者揭乾隆精力超旺　88歲仍納新人入宮　13歲少女與姑婆共侍一夫

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-13 07:40

《延禧攻略》、《如懿傳》等古裝劇再度讓乾隆時期的後宮秘史浮上檯面，《延禧》中的乾隆被塑造成深情形象，對富察皇后一生鍾情，但有學者指出，乾隆其實個性風流，一直到88歲還納新人，對象是年僅13歲的富察氏，和乾隆的第一任皇后出於同門，算起來還是富察皇后的孫女輩。

乾隆退位後成為太上皇，88歲時仍納新人入後宮陪侍，這位新人就是富察氏，被冊封為晉貴人，和乾隆的第一任皇后——富察皇后（孝賢純皇后）有血緣關係，就輩分上來算，富察皇后是晉貴人的姑祖母，因為出身高貴，進而被選入宮，和姑祖母共侍一夫。

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晉貴人於嘉慶三年，也就是1799年在選秀中被相中，負責侍奉乾隆，當時她年僅13歲，據悉，富察皇后過世前請求乾隆善待自己家族的人，乾隆為了達成富察皇后遺願，才讓晉貴人入宮，但她僅侍奉1年，乾隆就過世，年紀輕輕就獨守空閨，命運令人感嘆。

在嘉慶之子、道光皇帝即位後，發了一道聖旨：「皇祖高宗純皇帝嬪禦存者惟晉貴人一人，宜崇位號，以申敬禮。謹尊封為晉妃。」晉貴人才得以晉升為妃，成為「皇祖晉太妃」，據傳她活到高齡70多歲去世，是乾隆帝最後一位被葬入裕陵妃園寢的人。

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