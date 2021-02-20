末代太監︱8歲童生活困苦求進宮閹掉昏倒3天　醒來清朝就滅亡了

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-20 06:11

中國歷史悠久，封建制度的王朝也延續千年，皇帝在歷史中扮演著重要的角色，身邊總有宮女、太監們服侍著。而中國最後一名太監名為孫耀庭，一生經歷悲慘，顛沛流離的生活還被翻拍成了電影《中國最後一個太監》。

孫耀庭1902年出生於天津，家裡除了他以外，還有4名兄弟，他排行老二，年幼時家境貧困，所幸能夠依賴村裡的私塾教師，有書能念，父親也有工作能做。

好景不常，孫耀庭沒辦法再繼續唸書，父母也淪為乞丐，生活更加困頓，因此父母想將孫耀庭送進宮裡當太監。不過，當時正值武昌起義時期，清朝被滅，孫家送子入宮的希望宣告破滅。

就在此時，末代皇帝溥儀不顧民國禁令，在民間徵太監，這讓孫家又再燃起希望，孫耀庭被淨身，送入原清朝的醇親王府工作，後續輾轉前往紫禁城裡伺候婉容皇后。

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不過，溥儀後來被軍閥馮玉祥趕出紫禁城，孫耀庭回了老家，不久後再度回到北京萬壽興隆寺。後來滿州國成立，溥儀再度當上皇帝，孫耀庭也前往長春服侍，但後來患病離開，再度返回北京，直到文化大革命後，住在廣化寺裡直到去世。

孫耀庭一生經歷顛沛流離，曾出版一本半自傳體小說，後續被改編成電影《中國最後一個太監》。該電影中的主角劉來喜羨慕當太監的風光，因此要求父母把自己閹了，承受劇痛後，昏迷了三天，沒想到醒來才不久，清朝就已滅亡，後來被送到京城學戲，輾轉進入紫禁城裡服侍皇族，成為中國最後一名太監，直到宣統帝被逐出紫禁城，又開始了漂泊的生涯。

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