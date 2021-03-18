山西出土中國最早果酒　距今2700年有青草香味

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-18 20:22

山西省考古研究院近日發布垣曲北白鵝墓地出土文物的最新研究成果，指1號墓銅壺中發現的液體殘留物，經研究證實為古代果酒類遺存，距今有2700年。據悉，其為目前發現的中國最早的果酒，亦首度從實物角度填補了先秦果酒研究空白。

研究人員於去年4月至12月對垣曲北白鵝墓地進行搶救性發掘，發現了墓葬9座，出土文物逾500件。其中，1號墓出土的銅壺中發現有較多液體殘留，而其餘墓中發現的銅壺的液體均已蒸發，僅剩泥土。

隨後，山西省考古研究院聯合中國科學院大學考古學與人類學系楊益民教授團隊，對銅壺內液體殘留物、器底土樣和2號墓、5號墓銅壺器底土樣進行取樣。結果顯示，殘留物中有較多乙醇、乙酸、乙酸乙酯等揮發性有機物（VOCs），且存在較多與酒相關的酒石酸、丁香酸、富馬酸、蘋果酸、琥珀酸、草酸、乳酸等多種有機酸及一些分子量較大的酯類、醇類、醇酯和醣類，證實其為古代酒類遺存。

中國科學院大學科技考古碩士研究生李敬樸表示，或許因為時間太久，果酒遺存現時聞起來只有青草味。另外，由於其液體十分清澈，研究人員懷疑它在製作過程中，很可能是被用苞茅過濾過，這一旦得以證實，就能從實物角度佐證「楚國向周王朝進貢苞茅」的歷史。

接下來，考古院還會對這些遺存的果酒進一步作成分分析，據山西省考古研究院副研究員、垣曲北白鵝墓地項目負責人楊及耘表示，古代酒液的化學成分和結構組成，經過數百乃至上千年的地下埋藏後發生較大變化，加上地下水、淤土、微生物等污染的干擾，令出土酒液殘留物的成分極度複雜。

考古人員還在北白鵝女性貴族墓地發現的銅盒中找到屬於周代化妝品的殘留物。（風聞社區）

除此之外，是次考古人員還在北白鵝女性貴族墓地發現的銅盒中找到屬於周代化妝品的殘留物，經過科學分析，這些化妝品以油脂、植物精油、硃砂及以方解石、霰石為主要成分，也是目前已知中原地區最早的女性化妝品之一，而當中的植物精油成分，更是中國古代化妝品中首次被發現。

（觀察者網）