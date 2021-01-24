距今2000萬年　台灣東北部出土319個海底巨蟲大型巢穴化石

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-24 12:57

台灣大學的古生物學家早前在台灣東北部，發現319個史前海底巨蟲的大型巢穴；牠們大約生存在2000萬年前，掠食時總會埋伏在巢穴中，等到獵物靠近時再快速鑽出洞口，再將獵物拖入巢穴。

由海底巨蟲巢穴化石的垂直剖面， 可以看到漏斗形頂部（黃色線），擾動區域（紅色虛線）和羽毛狀結構（白色虛線）。（Scientific Reports）

美國傳媒《CNN》報道，該項研究近日在國際學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）中發布，台灣大學的古生物學家在台灣東北部發現了319個來自約2000萬年前蠕蟲的大型L形巢穴，透過重建痕迹化石（即遠古生物活動時留下的移迹或遺物），推估巢穴長約2米、直徑約2.5厘米。

報告指出，古生物學家在化石上發現「羽毛狀結構」，並在洞穴頂部發現高濃度的鐵質，估計是獵物被抓到洞穴中時劇烈掙扎，導致開口處的沉積物坍塌，蠕蟲再分泌黏液來鞏固洞穴壁所致。

古生物學家推測，史前巨蟲與現代的「博比特蟲」相似。（Scientific Reports）

古生物學家推測，史前巨蟲與現代的「博比特蟲」（Bobbit worm）相似。博比特蟲是世界上最長的水生多毛食肉蠕蟲，體型最長可達3米，體寬平均2.5厘米，分布在太平洋海域中的洞穴內，以突然竄出的方式捕捉魚類、大型軟體動物或其他蠕蟲，將牠們拖入洞穴食用。

（綜合報道）