難哄｜女主狂遭性騷擾反安慰犯罪者家屬　內媒轟：踐踏和侮辱人性

內地電視劇《難哄》一開播就受到熱烈討論，近日在Netflix上線也爆紅，不過該劇卻因女主角遭受性騷擾的場景過多，9集劇情中至少被性騷擾6次而引爆爭議，即使劇方迅速刪除那些鏡頭，仍遭到多個內媒發文圍攻。



《難哄》因女主角遭受性騷擾的場景過多引爆爭議。（微博）

劇方迅速刪除鏡頭。（微博）

影视剧难哄@Weibo

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內媒《潮新聞》的評論文章稱，來看看這個劇本都是怎樣安排反映生活的？職場上司摸手搭肩、接待客戶又遭言語挑逗，生活裡路人尾隨強撩、回群居房鄰居又企圖不軌，女主遭遇性騷擾的密集程度堪比街頭小報的桃色新聞。

女主角反安慰犯罪者家屬

可社會的真實情景真是這樣嗎？撇開這個不說，仿佛成了性騷擾的「集大成者」女主角溫以凡，她作為記者，按理本該展現現代女性的獨立與堅韌。可在遭受不公與委屈之後，劇作總還繼續安排她以「安慰犯罪者家屬」「無底線寬容」來消解反抗意識。這柔弱、隱忍、逆來順受，遇事不爭不抗的角色，從封建話本裡走出來的古代「賢良婦女」都不會這樣，「她」好像在告訴大家，受害者就該忍氣吞聲、原諒加害者，這種劇情設置，簡直是對人性的踐踏和侮辱。

性騷擾是現實生活中令女性深惡痛絕的行為，它給受害者帶來的不僅是身體上的傷害，更是心靈上的創傷。劇組這樣的不合理安排，簡直是對女性的不尊重，跟當下女性覺醒的思潮完全是背道而馳。

「將低俗和獵奇視為炒作的手段」

內媒《新聞晨報》也發文稱，性騷擾不該成為流量密碼；又指女主角頻頻遭遇性騷擾，還去安慰犯罪者家屬，網友認為這種「聖母」式的行為讓觀眾感到極度不適。

文章批評，《難哄》將低俗和獵奇視為炒作的手段。性騷擾作為一種嚴重的人際侵犯行為，其傳播和渲染絕不應成為獲取話題關注的廉價手段。