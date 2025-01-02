《狂飆》張頌文被曝遭稅務部門約談 爆紅後片酬升至每部2000萬
撰文：孫聖然
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內地男演員張頌文因在電視劇《狂飆》中，飾演黑幫大哥「高啟強」人氣飆升。惟新年伊始，內地知名狗仔「江小宴」曝光，張頌文因收入與繳稅金額不符，被稅務部門約談。
江小宴稱，張頌文近日被前女友、演員姜塵爆料家暴劈腿，其後深陷輿論風波中，但張頌文本人對爆料一直未有回應。
江小宴續稱，國家稅務部門目前針對娛樂圈明星的稅務稽查工作正在進行之中，張頌文因為存在個人收入與繳稅金額嚴重不符的情況，前不久已被有關稅務部門約談。
江小宴還說，張頌文因《狂飆》爆紅後，身價亦直線飆升，不僅片酬達到每部2000萬元人民幣以上，而且廣告代言也紛至沓來。
資料顯示，張頌文1976年5月10日出生於廣東省韶關市新豐縣回龍鎮塘村，畢業於北京電影學院。2003年，參演都市罪案劇《愛的代價》在演藝圈嶄露頭角 ；2023年1月14日，領銜主演的反黑刑偵劇《狂飆》播出，後憑藉該劇獲得CMG第二屆中國電視劇年度盛典「年度男演員」榮譽；2024年12月16日，張頌文主演的古裝生活懸疑劇《清明上河圖密碼》播出，在劇中飾演趙不尤。
除此之外，江小宴還爆料，新晉男星劉學義與某位一線男星也被約談，要求補稅。
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