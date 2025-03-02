方大同去世｜網傳雲南醫護長文曝最後一程：他走得很平靜、不痛苦

歌手方大同在2月21日早晨去世，內媒《上游新聞》報道指，方大同已在雲南大理火化。網傳有位置為雲南IP的疑似醫護人員在小紅書上透露當日到方大同家中的情況，又發長文指方大同「走的很平靜，並沒有受到太多痛苦」。



方大同（視覺中國）

網傳雲南醫護人員在小紅書曝光方大同最後一程（點圖放大）：

據網上流傳截圖，該名雲南IP的網友自稱是醫護人員，在3月1日回覆了方大同自雲南離世的消息，被許多網友詢問方大同的離世狀態，針對評論區粉絲的疑問展開了答覆，比如回應指方大同離世並非緊急事故、方大同走得不痛苦等。

該名雲南IP的網友又發布長文「關於大同的最後一程」，聲稱自身作為一個普通醫護人員，不需要流量，但想讓成千上萬的粉絲放心，指「他（方大同）走的很平靜，並沒有受到太多痛苦」。

據這名雲南IP的網友透露，2月21日上午接到了120救護電話，到方大同的家後不敢相信躺在面前的是方大同，出於對逝者的保護、對家屬的尊重及對方大同的喜愛，現場人員選擇保守秘密。

該網友還透露：「他（方大同）真的很愛音樂，他家裡全是音樂相關的物品」。

不少方大同的粉絲看到該文後，紛紛表示感謝，又稱知道方大同走得不痛苦就好。

悼念儀式上的手卡公布了方大同留下最後的話。

方大同（視覺中國）

在2016年，方大同成立了自己的音樂廠牌，表示今後將會更多地將工作重心轉向幕後，不再發布原創個人專輯。在此之後，他呈現出幾乎半隱退的狀態，並且遷居雲南，2018年他還出了一首寫大理的單曲《雲南里》，而方大同微博的IP位置最後也顯示在雲南。