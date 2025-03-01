方大同2月21日去世　薛凱琪翌日演出落淚：人生路沒有盡頭｜有片

周六（3月1日）突傳歌手方大同已於2月21日去世，終年41歲。其後，有網民發現在方大同去世翌日，即是2月22日，方大同的好友、歌手薛凱琪在海口音樂節表演時落淚。



薛凱琪幾度哽咽。（影片截圖）

薛凱琪幾度哽咽。（影片截圖）

方大同去世翌日，薛凱琪演出時落淚。（影片截圖）

方大同去世翌日，薛凱琪演出時落淚。（影片截圖）

網上影片顯示，薛凱琪演唱《半路》之前，在舞台上說，「只要我們還在，其實我們人生的路，永遠是一半、沒有盡頭，我們得要相信，永遠有人在等我們，永遠有人在愛我們。」期間，薛凱琪幾度哽咽，更在後續演唱時落淚。

當時，不少觀眾以為是歌詞引起了薛凱琪的共鳴，直至方大同離世的消息公布後，網民猜測她是否當時已經知曉方大同離世的消息，所以才會忍不住在台上哭。

據報道，薛凱琪曾患有重度抑鬱症，曾在一個想自殺的夜晚打電話給了方大同，也是這個電話她活下來。

方大同。（facebook@方大同）

當時，薛凱琪打電話給方大同說，「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」結果方大同陪她講了很久的電話，和她分析自殺的原因，並耐心開解，讓她活了下來。

薛凱琪說，「方大同是一個很理智的人，那個晚上幫了我一把。」

隨後，方大同一直陪薛凱琪到康復，並且教會了她寫歌，更多次為她作曲，像是《Over》講述了病癒的一路艱辛，而薛凱琪的經典歌曲《better me》也是送給方大同的禮物。此外，《復刻回憶》、《All You Need Is Me》等歌曲也是兩人友誼的象徵。