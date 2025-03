方大同2月21日去世　薛凱琪翌日演出落淚：人生路沒有盡頭｜有片

周六(3月1日)突傳歌手方大同已於2月21日去世,終年41歲。其後,有網民發現在方大同去世翌日,即是2月22日,方大同的好友、歌手薛凱琪在海口音樂節表演時落淚。



薛凱琪幾度哽咽。(影片截圖)

方大同去世翌日,薛凱琪演出時落淚。(影片截圖)

網上影片顯示,薛凱琪演唱《半路》之前,在舞台上說,「只要我們還在,其實我們人生的路,永遠是一半、沒有盡頭,我們得要相信,永遠有人在等我們,永遠有人在愛我們。」期間,薛凱琪幾度哽咽,更在後續演唱時落淚。

當時,不少觀眾以為是歌詞引起了薛凱琪的共鳴,直至方大同離世的消息公布後,網民猜測她是否當時已經知曉方大同離世的消息,所以才會忍不住在台上哭。

據報道,薛凱琪曾患有重度抑鬱症,曾在一個想自殺的夜晚打電話給了方大同,也是這個電話她活下來。

當時,薛凱琪打電話給方大同說,「我今晚要死了,你可不可以叫我不要死?」結果方大同陪她講了很久的電話,和她分析自殺的原因,並耐心開解,讓她活了下來。

薛凱琪說,「方大同是一個很理智的人,那個晚上幫了我一把。」

隨後,方大同一直陪薛凱琪到康復,並且教會了她寫歌,更多次為她作曲,像是《Over》講述了病癒的一路艱辛,而薛凱琪的經典歌曲《better me》也是送給方大同的禮物。此外,《復刻回憶》、《All You Need Is Me》等歌曲也是兩人友誼的象徵。