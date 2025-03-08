大灣區內河船可直通長三角？　2000公里運河將打通珠江長江水系

中國除了建設中的平陸運河，全長2,000公里的贛粵運河亦正在規劃。這世紀工程將打通珠江、長江等水系，連接粵港澳大灣區和長三角地區，未來更有望升級為全國版「京廣運河」。



孫中山《建國方略》曾提到

修建浙贛粵運河，江西或是得益最多的省份。圖為流經江西省會南昌的贛江；該河將成為浙贛粵運河的一段。（網上圖片）

浙贛粵運河，顧名思義是連接浙（浙江）、贛（江西）和粵（廣東）三省的運河。「浙」和「粵」大家較熟悉，而用作江西省簡稱的「贛」，普通話讀「gàn」，粵音讀「禁」。

據報道，規劃中的浙贛粵運河，將由贛粵運河和浙贛運河兩部份組成，其中贛粵運河是重頭戲。

贛粵運河早於幾百年前的明朝已有人提出，至民國時期，孫中山先生在《建國方略》也提到贛粵運河，只是以當時中國的工程技術來說，它只會存在於紙上。

不過，很多以往無法解決的問題，對現在的「基建狂魔」來說，再不是難以逾越。2023年，國家發改委提出「四縱四橫兩網」的國家高等級航道布局方案，當中便涉及贛粵運河，該運河的前期工作和論證已展開。

節省1200公里航程

浙贛和贛粵運河將在鄱陽湖連接，並可經此進入長江。圖為鄱陽湖和長江交匯處，左邊為鄱陽湖，右邊為長江。（視覺中國/當代中國授權）

按照目前構想，贛粵運河大部份是由天然河道改造而成，同時包括一些人工河和多組調節水位的船閘。

它起於江西北部，鄱陽湖匯入長江處的湖口縣，經贛江幹流進入桃江，到江西南部信豐縣後，再經新開挖人工河道，翻越南嶺進入廣東北部的韶關，然後沿北江進入珠江幹流，全長1,200多公里，相當於香港到上海直線距離。

打開地圖上可，贛粵運河建成後，中國最重要的長江和珠江水道將直接連通。

它帶來最直接的好處，是來往長江中游地區與廣東珠三角的貨船，不必走上海、浙江、福建、廣東的沿海航線，可以經浙贛粵運河南下北上，減少1,200多公里航程，物流成本定將降低。

帶動產業向內陸轉移

（當代中國製圖）

初步估算，這段運河建成後，潛在貨運量可達3億噸以上。與此同時，贛粵運河還將帶動產業轉移，促進贛南、粵北等地區的發展。

至於浙贛運河全長約760公里，主要工程是在浙江常山，以及與江西上饒附近，開挖一條跨山人工河道，把兩省的信江和錢塘江連接起來。

信江流向鄱陽湖，而鄱陽湖正是贛粵運河起點，兩條運河在此交匯，便組成了長達1,988公里的「浙贛粵運河」；這長度甚至世界第一的京杭大運河。

值得注意是，中國兩個世界級城市群——粵港澳大灣區和長三角地區將由內河航道直接聯通，這不單能帶動沿線內陸地區，特別是江西省的發展，更能為東南海運提供一條安全可靠的戰略性替代路線。

升級全國版「京廣運河」

修建浙贛粵運河，江西或是得益最多的省份。圖為流經江西省會南昌的贛江；該河將成為浙贛粵運河的一段。小圖為清遠北江的飛來峽。（網上圖片）

再進一步，浙贛粵運更將與京杭大運河相通，有媒體稱它可望成為全國版「京廣運河」，未來走內河水道可以從粵港澳大灣區到長三角，甚至有機會直達京津冀地區。當然，要直達京津冀，必須要京杭大運河配合，但該運河部份河段至今仍未恢復通航，且船隻無法跨越黃河。

要建成浙贛粵運河需要多大投資？媒體報道稱將超過3,000億元人民幣，是港珠澳大橋造價的接近3倍。

最後補充一點，建設贛粵運河應該不存在太大工程技術困難，但還有一些問題需要解決，例如環境生態，特別是這可能影響中國第一大淡水湖鄱陽湖的水源和水量，甚至波及長江中下游地區，所以仍要更詳細方案。

踏入21世紀，中國有新一波運河建設計劃，其中廣西的平陸運河已在施工，預計2026年通航。而規劃中的除了浙贛粵運河，還有湘桂運河。

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