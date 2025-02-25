改革進行時｜做改革開放的「帶頭羊」

「改革」在當前世界範圍內發生着的劇烈變化當中是一大關鍵詞。美國總統特朗普上任剛滿一個月，已推行了一系列激進變革，對美國內政外交帶來顛覆性影響。在「特朗普變法」衝擊下，歐洲被迫開始探尋自己的改革之路。對香港來說，2025年更應該是全面推動改革的一年。



隨着中央的強力推動與香港政府的積極呼應，「香港要改革」自去年下半年以來迅速在香港社會形成廣泛共識，接下來需要解決的問題是「怎樣改革」。國家主席習近平在香港回歸25周年慶典上提出「四點希望」，示意香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，這既是對內地過去四十餘年改革的經驗之談，也是香港接下來推動結構性改革的大方向。



《香港01》從創刊伊始就喊出「香港要改革」的倡議，在香港的「改革元年」，我們以內地改革和美國改革作為參考，同時選編國家啟動改革開放以來有關改革的代表性文章，為香港的改革添薪加火。此為系列文章第七篇，來源《解放日報》1991年2月15日。



庚午馬年去了，辛未羊年來了。親愛的讀者，當我們稱頌「三羊開泰」之際，當我們互祝吉祥如意之時，您是否想到，我們正處在一個意味深長的歷史交替點上？

12年一個「輪迴」。回首往事，上一個羊年1979年，正是黨的十一屆三中全會召開之後開創中國改革新紀元的一年。誰能忘記，當我們黨吹響改革第一聲號角之時，剛剛經歷過十年浩劫的華夏大地，瘡痍滿目，百廢待舉。那時節，衣袋裏藏着欠債單走上前線的農家子弟，何止一個「梁三喜」？掄起18磅大錘敲敲打打造機械的，又何止一個汽車工業？12年春風秋雨，12年改革開放，今天，當我們步入又一個羊年之際，我們已經勝利地實現了四化的第一步戰略目標，基本解決了幾千年來纏繞着億萬中國人民的温飽問題。

撫今憶昔，歷史雄辯地證明，改革開放是強國富民的惟一道路，沒有改革就沒有中國人民美好的今天和更加美好的明天！而到下一個羊年來臨的時候，我們已經跨進了21世紀，實現了小康目標，國民生產總值翻兩番，「安居樂業、豐衣足食」，已成為十幾億中國人民的生活寫照。跨進辛未羊年，我們的改革步伐，無疑要比前一個12年更快，我們的開放幅度，無疑要比前一個12年更大！

60年一個「甲子」。我們回顧歷史，前一個辛未羊年1931年，正是舊中國苦難深重的歲月，日本帝國主義的鐵蹄蹂躪中華大地，飽蘸着中國人民多少血淚和屈辱，腐敗和落後就要捱打的教訓至今記憶猶新；而只有社會主義才能救中國的真理，在今昔歷史的對比中，又是多麼地明晰深刻！我們展望未來，下一個辛未羊年2051年，又恰是社會主義的中國達到中等發達國家水平的光輝時刻。我們的人均國民生產總值達4000美元，這將使我們這個十幾億人口的大國，綜合國力走在世界前列。

九月三十日，中國人民解放軍駐香港部隊官兵和香港中小學師生代表赴香港斬竹灣抗日英烈紀念碑開展瞻仰活動，深切緬懷在抗日戰爭時期英勇犧牲的革命先烈。（解放軍駐港部隊）

從根本上說來，當今生產力的大發展，才能充分顯示社會主義制度的吸引力，才能大大加強科學社會主義的說服力，中國達到中等發達水平，這將是中國人民為社會主義事業作出的重大歷史貢獻。而要實現這個光輝的目標，需要60年整整一個「甲子」的艱苦奮鬥。這60年，必然是中國人民不斷改革、探索、開拓、創新的60年，是不斷擴大開放的60年。總之，是社會主義制度在改革開放中大放光彩的一個「甲子」！

從辛未羊年開始，今後的10年，是中國歷史的關鍵10年，也是振興上海的關鍵10年。10年看頭年。辛未羊年，對於上海來說，應當是一個「改革年」。歷史和現實已經反覆證明，「何以解憂，惟有改革」。改革開放是我們須臾不可分離的法寶，改革開放是上海擺脱困境，求得振興的惟一齣路。

在這個歷史性的「改革年」中，我們要把改革開放的旗幟舉得更高。我們要進一步解放思想，突破任何一種僵滯的思維方式的束縛，以改革開放貫穿全年，總攬全局，建立與國際性經濟中心城市相適應的社會主義商品經濟新格局。我們的各級幹部，要以改革的姿態，振奮精神，敢冒風險，敢為天下先，走前人沒有走過的路，做改革開放的「帶頭羊」。我們要在全黨、全民中深入開展深化改革意識的再教育，普及社會主義商品經濟觀念和科學的政治民主觀念，形成深化改革、擴大開放的新的全民共識，造就上海嶄新的改革開放輿論環境！

「鶯啼燕語報新年」，願辛未羊年以名副其實的「改革年」而載入史冊！