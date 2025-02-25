改革進行時｜做改革開放的「帶頭羊」
「改革」在當前世界範圍內發生着的劇烈變化當中是一大關鍵詞。美國總統特朗普上任剛滿一個月，已推行了一系列激進變革，對美國內政外交帶來顛覆性影響。在「特朗普變法」衝擊下，歐洲被迫開始探尋自己的改革之路。對香港來說，2025年更應該是全面推動改革的一年。
隨着中央的強力推動與香港政府的積極呼應，「香港要改革」自去年下半年以來迅速在香港社會形成廣泛共識，接下來需要解決的問題是「怎樣改革」。國家主席習近平在香港回歸25周年慶典上提出「四點希望」，示意香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，這既是對內地過去四十餘年改革的經驗之談，也是香港接下來推動結構性改革的大方向。
《香港01》從創刊伊始就喊出「香港要改革」的倡議，在香港的「改革元年」，我們以內地改革和美國改革作為參考，同時選編國家啟動改革開放以來有關改革的代表性文章，為香港的改革添薪加火。此為系列文章第七篇，來源《解放日報》1991年2月15日。
庚午馬年去了，辛未羊年來了。親愛的讀者，當我們稱頌「三羊開泰」之際，當我們互祝吉祥如意之時，您是否想到，我們正處在一個意味深長的歷史交替點上？
12年一個「輪迴」。回首往事，上一個羊年1979年，正是黨的十一屆三中全會召開之後開創中國改革新紀元的一年。誰能忘記，當我們黨吹響改革第一聲號角之時，剛剛經歷過十年浩劫的華夏大地，瘡痍滿目，百廢待舉。那時節，衣袋裏藏着欠債單走上前線的農家子弟，何止一個「梁三喜」？掄起18磅大錘敲敲打打造機械的，又何止一個汽車工業？12年春風秋雨，12年改革開放，今天，當我們步入又一個羊年之際，我們已經勝利地實現了四化的第一步戰略目標，基本解決了幾千年來纏繞着億萬中國人民的温飽問題。
撫今憶昔，歷史雄辯地證明，改革開放是強國富民的惟一道路，沒有改革就沒有中國人民美好的今天和更加美好的明天！而到下一個羊年來臨的時候，我們已經跨進了21世紀，實現了小康目標，國民生產總值翻兩番，「安居樂業、豐衣足食」，已成為十幾億中國人民的生活寫照。跨進辛未羊年，我們的改革步伐，無疑要比前一個12年更快，我們的開放幅度，無疑要比前一個12年更大！
60年一個「甲子」。我們回顧歷史，前一個辛未羊年1931年，正是舊中國苦難深重的歲月，日本帝國主義的鐵蹄蹂躪中華大地，飽蘸着中國人民多少血淚和屈辱，腐敗和落後就要捱打的教訓至今記憶猶新；而只有社會主義才能救中國的真理，在今昔歷史的對比中，又是多麼地明晰深刻！我們展望未來，下一個辛未羊年2051年，又恰是社會主義的中國達到中等發達國家水平的光輝時刻。我們的人均國民生產總值達4000美元，這將使我們這個十幾億人口的大國，綜合國力走在世界前列。
從根本上說來，當今生產力的大發展，才能充分顯示社會主義制度的吸引力，才能大大加強科學社會主義的說服力，中國達到中等發達水平，這將是中國人民為社會主義事業作出的重大歷史貢獻。而要實現這個光輝的目標，需要60年整整一個「甲子」的艱苦奮鬥。這60年，必然是中國人民不斷改革、探索、開拓、創新的60年，是不斷擴大開放的60年。總之，是社會主義制度在改革開放中大放光彩的一個「甲子」！
從辛未羊年開始，今後的10年，是中國歷史的關鍵10年，也是振興上海的關鍵10年。10年看頭年。辛未羊年，對於上海來說，應當是一個「改革年」。歷史和現實已經反覆證明，「何以解憂，惟有改革」。改革開放是我們須臾不可分離的法寶，改革開放是上海擺脱困境，求得振興的惟一齣路。
在這個歷史性的「改革年」中，我們要把改革開放的旗幟舉得更高。我們要進一步解放思想，突破任何一種僵滯的思維方式的束縛，以改革開放貫穿全年，總攬全局，建立與國際性經濟中心城市相適應的社會主義商品經濟新格局。我們的各級幹部，要以改革的姿態，振奮精神，敢冒風險，敢為天下先，走前人沒有走過的路，做改革開放的「帶頭羊」。我們要在全黨、全民中深入開展深化改革意識的再教育，普及社會主義商品經濟觀念和科學的政治民主觀念，形成深化改革、擴大開放的新的全民共識，造就上海嶄新的改革開放輿論環境！
「鶯啼燕語報新年」，願辛未羊年以名副其實的「改革年」而載入史冊！