深圳新展｜中國造奢侈品歐洲之旅：見證東方審美如何重塑西方消費

位於深圳福田區的天空美術館今日（3月18日）起推出「風從東方來——海上絲綢之路近代中國外銷藝術品特展」，通過160餘件海上絲綢之路外銷精品，展示明清時代「中國製造」手工藝奢侈品的歐洲之旅，揭示來自東方的審美密碼如何重塑西方社會的物質文化與消費基因。



象牙雕檀香銀骨象牙貼面人物扇。（盛昀 攝）

象牙浮雕人物瓶。（盛昀 攝）

天空美術館負責人孟慶宇接受《香港01》記者採訪時介紹，此次展覽主要展示的是明清時期的手工藝人製作的手工藝品，這些手工藝品銷往歐洲，深刻改變了當時歐洲人的生活方式。以下午茶為例，扇子是中國製造，茶葉是中國產出，瓷器也是中國製造。孟慶宇特意提到，清朝時期，僅一年的外銷扇數量就能達到約620萬把。

展覽海報。（盛昀 攝）

展廳現場。（盛昀 攝）

此次特展共有三大沉浸式單元，以「易位」的視角回望清代中西海上貿易。觀眾可以看到中國風影響西方設計建築風格，中西審美結合的外銷品裝飾藝術，還有被當時歐洲認為是「不可複製」的技法——象牙劈絲雕、銀鎏金、金銀累絲等中國傳統工藝。

展廳現場。（盛昀 攝）

17世紀以來，通過海上絲綢之路，中國的絲綢、瓷器、金銀漆器、牙雕等眾多工藝品跨越重洋行銷海外。廣州匠人在外銷扇面上描繪西洋仕女，在玳瑁面上雕琢西洋紋章，將洛可可曲線融入牙雕漆器——這些主動的「為他者創作」，折射出早期全球貿易特有的文化自覺。

清代外銷扇。（盛昀 攝）

外銷扇，是在清代中西海上貿易背景下應運而生的外銷工藝品。與傳統中國扇不同，這些專供外銷的扇子色彩艷麗、紋飾華美，材質包括金銀、玉石、象牙、玳瑁、檀香木、貝母等珍稀名貴材料，集合了多種精細工藝，融合中西藝術元素，成為當時西方貴族與中產階級女性追捧的時尚單品。

清代外銷樣品扇。（盛昀 攝）

清代外銷扇。（盛昀 攝）

乾隆年間，清政府施行「一口通商」政策，廣州成為全國唯一通商口岸，從這裏出口的牙雕、扇子、繪畫、金銀器等工藝商品，其裝飾主題涵蓋了中國生活的方方面面。其中通草水彩畫，是18、19世紀，在廣州盛行的一種融合中西繪畫技法、承載於通草紙片上的特殊畫作。這些畫作以西方的繪畫技法描繪中國的市井生活、風景人物，被譽為「東方明信片」。

通草水彩畫。（盛昀 攝）

象牙深浮雕人物百子瓶形擺件。（盛昀 攝）

隨着中西經貿互動和文化與交流愈加密切，歐洲上層社會掀起了一股崇尚中國藝術的風潮。中國外銷藝術品上的裝飾圖案、紋樣和色彩被廣泛應用於歐洲的家居陳設、時裝設計和園林建築當中，形成了被稱為「中國風/中式洛可可」的裝飾藝術風格。

鏤空骨雕國際象棋子。（盛昀 攝）

據介紹，展覽持續時間為3月18日到6月22日，地點位於深圳廣電金融中心48-49F的天空美術館，是深圳市中心難得的高空美術館。