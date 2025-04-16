「無氧」登頂14座8000米高峰　何靜成首位中國人　為何挑戰極限？

何靜是誰？她是「無氧」登頂全球14座8,000米級山峰的第一位中國人，也是全球第三位完成此壯舉的女性。正職是石油工程師的何靜為要挑戰人類極限？無氧攀登又是甚麼一回事？



何靜18歲以前沒見過高山

何靜曾說登頂不是終點，回家才是，「我的目標就是平安回家」。圖為她出席講座，分享登山經歷。（網上圖片）

1988年，何靜出生在陝西西安高陵區農家。成長在關中平原腹地，她18歲前都沒見過高山。何靜與山結緣始於讀中專時期，一位老師喜歡爬山，常給大家講述經歷，她聽得有趣，遂加入爬山的行列，還學習攀岩。

那時略顯靦腆的何靜，給大家的印象是「體力好、意志力非常強、永不放棄」，這些特質都是她日後成功的關鍵。

中專後，何靜憑着努力考上西安石油大學，一直完成碩士學位，並加入一個油田集團，成為工程師。在此期間，她仍經常出外爬山，省內的華山、太白山都留下足迹。

2012年，何靜第一次接觸到雪山。登頂5,000多米四川四姑娘山那一刻，她發現雪山頂上的景物和普通山峰很不一樣。

何靜：感覺人是如此地渺小

登上雪山之巔看世界，讓何靜對人生有另一番感悟。圖為何靜登山時拍攝的圖片。（網上圖片）

「接近頂峰時，看到霞光照在白茫茫的雪上，發出金色的光芒，那一刻我感覺人是如的地渺小，而天地是如此的廣闊，也釋然了生活中的糾結和痛苦。」此刻，她有了征服更高雪山的夢想。

登雪山和一般徒步爬山分別極大，前者需要專業技、更強體能。為了實現目標，何靜不斷鑽研相關知識，又刻苦訓練。

據報道，她在很長一段日子裏，每天上班之前要晨跑15公里，梳洗後又騎着自行車去上班，每天來回40公里；到了中午，大家休息，何靜卻在辦公室負重跑樓梯.....

2016年是何靜意義非凡的一年。當年10月，她第一次成功登頂8,000米級高峰——世界第六高、中國和尼泊爾邊界上的卓奧友峰。

何靜挑戰自我 也為省錢？

不用輔助氧氣，對任何攀登者都是極限挑戰。圖為攀登途中的何靜。（網上圖片）

最讓同行者驚訝的是，當時登卓奧友峰的標配是兩瓶氧氣，惟初出茅廬的何靜居然只用了一瓶。

在高海拔的雪山上空氣稀薄，氧氣含量極低，人身體機能將全面下降，故使用輔助氧氣是絕大多數登山者的必須，要「份量減半」亦絕不容易。

而此際何靜卻有了一個更「瘋狂」計劃，「我登完卓奧友峰覺得自己身體還可以，就想嘗試無氧攀登，看看自己能不能做到。」

無氧攀登意味着完全不帶氧氣，較之「少用」，難度和挑戰是幾何級數增加。當然，除了除了挑戰自我，折合人民幣幾千上萬元一瓶的氧氣，對工薪族的何靜來說，是可省則省；她後來得到了商業贊助，但已是後話。

何靜難忘頭痛欲裂感受

何靜首座不用輔助氧氣攀登的，是海拔8,163米的馬納斯魯峰，該峰在尼泊爾境內。（網上圖片）

2017年，她第一次進行無氧攀登，目標是世界第八、尼泊爾境內的馬納斯魯峰。

這次攀登的感受，何靜不會忘記。她在海拔7,400米的營地感到頭痛欲裂，渾身都沒有力氣，「但我告訴自己，這是正常反應。既然選擇了無氧攀登，那就一步一步來，慢慢走上去。」終於她逐漸找到狀態，成功登頂。

全球海拔8,000米以上山峰共有14座，都在亞洲的喜馬拉雅山脈和喀喇崑崙山脈。第一次無氧攀登成功，何靜決心向其餘13座，包括她曾登上過的卓奧友峰，逐一發起挑戰。

2022年，她一年間無氧登頂了世界第一、海拔逾8,848米的珠穆朗瑪峰（中尼邊境）、第二的喬戈里峰（中巴邊境）、第四的洛子峰（中尼邊境）和第十二的布洛阿特峰（中巴邊境）。

何靜珠峰之巔唱《歌唱祖國》

登頂珠峰，站在世界之巔俯瞰群山巍峨，何靜實現自己多年夢想。她脫下了手套，手持五星紅旗，唱起《歌唱祖國》。

全球成功登頂珠峰的至今有7,000多人，惟無氧登頂者只有200人左右，女性更不足10人，而何靜是其中之一。

接下來的兩年，何靜沒有停下來，她一步一腳印，繼續挑戰8,000米以上高峰。

2024年10月，何靜抵達希夏邦瑪峰下；這是她挑戰的第14座8,000米以上山峰。希夏邦瑪峰是8,000米級山峰裏，唯一完全地處中國境內的一座。

何靜：有下一座山峰等待我

何靜2024年登頂希夏邦瑪峰，完成無氧攀登14座8,000米級山峰的壯舉。（網上圖片）

在進行高海拔適應時，何靜曾遇到一次登頂窗口期，但她毅然放棄了，原因是她的國旗還留在大本營。直到10月19日，她才等到第二個窗口期，帶着國旗成功登頂。

至此，何靜成為無氧登頂14座8000米級山峰的中國第一人，同時是全球第三位完成此壯舉的女性。

她接受採訪時說：「能為中國登山運動帶來更多突破，我很自豪。」

她又說：「登山最吸引我的地方，就是永遠都有下一座山峰等待我去攀登......我不會沉浸在過去的成績裏，而是向着下一個目標前進。」

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