大阪世博中國館外觀設計有何特別？　最珍貴展品原來是...

2025年日本大阪．關西世博會（大阪．関西万博）正式開幕，其中最大外國自建館之一的「中國館」，外型獨特，成為了不少入場民眾的焦點。



中國館仿照書簡造型設計 強烈中國元素濃郁文化氣息

中國館是大阪世博最大的外國自建館用地之一。（視覺中國/當代中國授權）

大阪世博中國館的效果圖。（中國貿促會/當代中國授權）

中國館位於大阪世博園國際展區A7地塊，面積約3500平方米，是大阪世博最大的外國自建館用地之一。

中國館以「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」為主題，旨在展現中國同世界各國同舟共濟、守望相助，共同構建人類命運共同體，為子孫後代留下清潔美麗世界的美好願景和不懈努力。

從造型外觀看，中國館本身就是一件精美絕倫的展品，是一座以綿延展開的中華書簡為外觀的竹黃色建築物。

建築外觀設計方案為「中華書簡」，以古代重要文化傳播載體—竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等寓意豐富的文化符號，讓觀眾一眼就能感受到強烈的中國元素和濃郁的文化氣息。

中國館有許多特色，包括有精巧的雙曲面屋頂，外立面竹簡肌理溫潤華美，以金、篆、隸、行、楷5種字體，鐫刻119句漢字詩詞名篇。

中國館的外觀設計靈感是竹簡，是強烈的中國元素和濃郁的文化氣息。（視覺中國/當代中國授權）

此外，館前以篆書石鼓文撰寫醒目「中國」標誌，館內是延續書簡長卷，自然采光的開放式序廳與光庭、無柱展廳錯落相嵌，與館前「墨池竹林」的園林景觀渾然一體。

當觀眾步入這一座壯美的「書卷」時，將會體驗到「天人合一」的綠色發展理念和「人在畫中游」的中華傳統美學意境。

中國館最珍貴展品 首次正背面月壤零距離對比展示

中國館其中一個大型展品是「蛟龍號」體驗艙，並清晰展示「載人深潛英雄」唐嘉陵在下潛至7062米時所拍攝到的珍貴影像。（視覺中國/當代中國授權）

另一方面，中國館的展品同樣精彩。世博會中各國家館的展陳，都是集中展示、多維塑造國家形象的重要載體。中國館從建築外觀到內部設計，從實物展項到主題影片，從生態案例到未來科技，都是聚焦主題的同時，將探索人與自然和諧共生之道的主線貫穿始終，向全球觀眾闡釋中國人質樸而深邃的生態觀及「和諧共生」的價值追求。

此外，中國館還注重傳統與現代的交融，打造貫通古今的觀展體驗，並通過大量互動裝置和數字化科技、AI技術等讓展品「活起來」、讓展項「動起來」，為館內外觀眾帶去生趣與歡樂。

尤為值得一提的是，月壤是中國館向本屆世博和全球世博觀眾呈現的最珍貴展品。在「生生不息」展區，所展示的嫦娥五號、嫦娥六號帶回的月球樣本，將是歷史上首次實現月球正面、背面土壤樣品的零距離對比展示，讓全球觀眾可以通過透鏡裝置，觀察月壤獨特結構和兩者細微差異。

中國館其中一個大型展品是「蛟龍號」體驗艙，並清晰展示「載人深潛英雄」唐嘉陵在下潛至7062米時所拍攝到的珍貴影像。（視覺中國/當代中國授權）

大阪世博有日本、中國內地、美國、台灣等158國家及地區，以及7個國際機構參加，主題為「構想煥發生機的未來社會」，展期從4月13日至10月13日為止，共184天，預計會吸引約2,800萬人次進場，經濟效益高達近3萬億日圓（約1,621億港元）。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：被譽為最好看最精釆 上海世博見證改革開放成果