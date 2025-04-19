中國城市名高頻字　這字第三多　全國36座廣東佔其4

中國城市地名「高頻字」，「山」字僅次於「州」和「陽」，排在第三位。這些「山」城之得名，大多都與自然地理的山有關，但有一座城市的「山」，卻與自然地理的山毫無關係.....



全國36座 廣東佔其4

山地、高原和丘陵約佔中國陸地總面積的67％。圖為有「中華龍脈」之稱的秦嶺。（視覺中國/當代中國授權）

目前中國有「山」的城市共有36座，只及「州」大約一半，亦略少於「陽」。

不過如果把市、市轄區和縣一併計算，則「山」字出現了近170之次，反超「州」和「陽」。

為甚麼中國「山」字地名多？一個原因是中國多山，有高的、有低的；有一個山頭、也有整座山脈，反正是數之不盡，結果很多附近城鎮便直接以山為名。

中國36座帶「山」字城市，哪一省最多？原來又是廣東，共有4個；廣東也是「州」字城市最多的省份。

佛山源自「佛家之山」

祖廟是佛山的標誌性古建築，該廟供奉的是北帝，而不是佛。（視覺中國/當代中國授權）

廣東4座「山」字城市中，近1,000萬人口的地級市佛山，是最重要一座，可是讓佛山得名的一座山，「個頭」卻可能是最小的。

傳媒報道，唐代貞觀二年（628年），當地居民在一處叫塔坡崗的小山崗，掘得三尊銅佛像，於是將此地稱為「佛家之山」，並立了石牓，上刻「佛山」二字，佛山地名由此而來。據悉，塔坡崗的位置就在現在佛山市中心。

佛山是嶺南文化重鎮，粵劇發源於此；當地還是「武術之鄉」，大家熟悉的黃飛鴻、葉問，皆為佛山人。

現今的佛山經濟發展迅速，轄下順德區、南海區佔了「廣東四小虎」的兩席，家電、陶瓷等製造業非常發達。

「五邑」有台山 鶴山

台山的浮月村因為有多幢建於上世紀初的「洋樓」，成為「網紅村」。（視覺中國/當代中國授權）

廣東的台山、鶴山兩座縣級市亦有「山」字；兩地皆由江門市代管，並與江門、開平、恩平合稱為「五邑」

台山市人口約100萬，原名新寧，因與湖南、四川、廣西等地的新寧「撞名」，1914年改稱台山，其名稱源於新寧縣城北有三台山，以及縣城所在的寧城別名台城而得名。

而鶴山則因市內有山形似仙鶴而得名，該市常住人口50多萬。

廣東第四座帶山字城市是中山。地處珠江口西側的中山目前有人口400多萬，為光電裝備、高端醫療裝備的製造基地。

紀念孫中山 香山改名

孫中山先生1866年出生在中山翠亨村，13歲才離鄉遠赴檀香山。圖為中山市的孫中山紀念館。（網上圖片）

中山原名香山，是孫中山先生的故鄉。1925年，孫中山先生病逝，當局決定把香山縣改名中山縣以為紀念，所以它的名字源自名人，與自然地理的山無關。1988年，中山升格為地級市。

要補充一點，中山市名稱與自然地理的山無關，惟她前身的香山，名字卻是源自當地一座山——五桂山。

除了廣東4座帶「山」字城市，中國知名度較高的「山」字城市還有河北工業重鎮唐山市、中國最大群島所在的浙江舟山、以「天下奇山」黃山為名的安徽黃山市、中國百強縣（包括縣級市）榜首的江蘇崑山市、不時出現在武俠小說的四川峨眉山市......

另外，中國帶有「山」字的，還有兩個比市還大的行政區——山東省、山西省；她們名字中的「山」，是太行山。

中國很多地方有中山公園，但中山市這個設有孫中山先生銅健的公園不叫中山公園，而是叫孫文紀念公園。（視覺中國/當代中國授權）

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