廣東兩會｜深中通道帶來「潑天流量」　中山將持續推動文旅消費

1月17日，廣東省第十四屆人大三次會議舉行第二次記者會，會上中山市長肖展欣在答記者提問中表示，深中通道為中山帶來「潑天流量」，中山將持續推動文旅消費將潑天流量轉化為發展增量。



肖展欣表示，中山在發展村鎮區域經濟方面，依託現有產業基礎，跨鎮佈局現代產業園，完善基礎設施，優化營商環境，為產業發展提供高品質的空間。

其中去年新增了兩個省級經濟開發區，與中國科學院合作共建藥物創新研究院、低溫技術研究院，發揮科技引領創新產業發展的作用，全市研發經費投入強度提高至3.3%。加快佈局生物醫藥、新能源等新興產業，支持龍頭企業做大做強，支持高成長性企業加快發展，激發企業創新主體活力，推動國家級「小巨人」企業增至42家、省級創新型中小企業增至1883家。

中山灣區未來科技城。（視覺中國）

在傳統產業改造升級方面，肖展欣表示，中山工業門類齊全、配套完善，擁有3個千億級、7個百億級產業集群。在鎮域經濟中，傳統產業占70%。對此，中山出台了系列扶持政策，財政資金安排了50億元，引導家電、家具、燈飾、服裝等傳統產業開展技術改造。目前，中山規上工業企業數字化轉型率已經達到76%，中山製造正加快向數字化、智能化、綠色化轉型發展。

在推動農文旅深度融合方面，中山堅持特色發展，規劃建設了十大農業產業園，推動優勢農業做大規模、做強品牌、提升價值，一批有品質、夠地道的「中山土貨」，被越來越多人熟知，成為富民興村的「金招牌」。中山持續推動文旅消費進鄉村，打造多元業態，還舉辦了音樂節、藝術節、演唱會、體育賽事，將深中通道帶來的「潑天流量」，轉化為發展增量。

深中通道國慶長假首日車流量達15.5萬車次，創通車以來新高。（微信公眾號＠深圳交警權威發布）

與此同時，中山堅持走現代農業發展之路，實施集體收入倍增計劃。中山成立了179家「強村公司」，農村居民人均可支配收入這幾年穩步增長，中山的城鄉居民收入比連續十年保持全省最小。接下來，中山將繼續深入實施「百千萬工程」，紮實推進強鎮興村，為鄉村全面振興增動力、添活力。