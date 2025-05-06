莫言與網民問答打假網絡金句：「這些話確實不是我說的！」

諾貝爾文學獎得主莫言5月5日在個人微信公眾號發表文章《這些話確實不是我說的！》回覆讀者問題，打假網絡廣為流傳的「莫言」金句。



2014年8月16日，西安，作家莫言。（視覺中國）

莫言說：「最討厭正月里走親戚，你拿兩樣破東西來我家了，我忙碌半天然後做一桌子菜給你，陪着假笑聊着家常。」

莫言在文中回覆：「30多年前，我確實寫過一篇《過去的年》的文章，文中講述了我童年時的過年習俗，但沒提到正月里走親戚的事。其實我是很喜歡正月里走親戚的，一是可以到親戚村子裏看看風景，二是可以吃好的。」

「無論山有多高都有鳥飛過去，無論網有多密都有魚鑽過去。真正的強大不是對抗，而是允許一切發生。」

對於此句，莫言回覆指：「這也不是我說的，但我說過類似的話。多年前，我給一個溫州籍旅外作家的小說寫過序言，其中有兩句話：『世界上有鳥兒飛不到的地方，但似乎沒有溫州人到不了的地方。』後來聽說，這兩句話讓溫州人感到很受用。」

有名為 @古希臘掌管抽象的神 的網民提問：「我刷到有人發帖，莫言說『你若安好便是晴天霹靂。』哈哈哈哈，莫言老師是您說的嗎，怎麼感覺一點都不像？」

莫言回應稱：「這句話確跟您的名字一樣，有霹靂的效果。但不是我說的。有點像前幾天有個北師大的學生對我說：『天才是一種詛咒。』這話風很哪吒2。」

2014年06月06日，山東省青島市，莫言舉辦題為《小說與故鄉》的講座。（視覺中國）

有網民提問：「我不夠成熟，不夠圓滑，不夠老練。沒關係，我只不過是一個晚熟的人。」原來莫爺爺是我的同類。

莫言則回應指：「這些話都很好，但我不能掠美啊。」

還有人提問：今天聽說，著名作家莫言曾說過這麼一番話：「不要去碰一個已婚的女人，她是另一個男人的臉面；不要去碰一個已婚的男人，他是另一個女人的餘生。不是你的女人，不要噓寒問暖；不是你的男人，不要情意綿綿。」

莫言表示：「這些話，還有許多類似的話，『雞湯語』或『仙方句』，都不是我說的。」

公開資料顯示，莫言出生於1955年，原名管謨業，山東高密人，現任中國作協副主席、中國藝術研究院文學院院長、全國政協委員等，代表作有《紅高粱》《蛙》《豐乳肥臀》等。他曾於2004年獲法國法蘭西「文學與藝術騎士勳章」，2012年獲諾貝爾文學獎。