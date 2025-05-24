銀行外為何擺放守門獅？　滙豐銅獅曾中彈　更險被日軍熔鑄造武器

不少建築物都會把獅子雕塑放置在大門兩側，特別是銀行。在中國文化中，石獅子既能辟邪鎮宅，亦能彰顯地位，很多傳統建築門前都擺放着一雌一雄的石獅作為大宅守護神。然而作為外資企業的滙豐銀行，為何又將銅獅置於門前？這對標誌性的雄獅，又見證着哪些香港故事 ?



滙豐銀行門前放銅獅 傳統源自上海

行經中環的滙豐總行大樓，不難會被門外一對雄赳赳的銅獅子吸引。這對銅獅屹立香江接近一個世紀，一隻張嘴咆哮，威猛懾人，一隻安然俯臥，不失威嚴。

滙豐在銀行門口放置銅獅的傳統，並非始於香港。早在1923年上海外灘的滙豐總部大樓落成，門口就開始有銅獅裝飾。

滙豐在銀行門口放置銅獅的淵源可以追溯至1920年代。當年銀行在上海興建的新辦公大樓兩側，放置了一對由英國鑄造的銅獅，後來這對獅子亦成了滙豐的標記。（滙豐銀行官網/當代中國授權）

滙豐銅獅均為雄性 名為Stephen和Stitt

根據滙豐銀行的官網，放置獅子雕塑想法是滙豐總司理史提芬 （Alexander Stephen）的主意，靈感源自他在威尼斯軍器廠門外看到一對石獅子。後來倫敦雕塑家Henry Poole給他送來一對親自設計的銅獅，史提芬認為十分威武，於是仿效威尼斯軍器廠的做法，把它們放在上海滙豐大樓門前。香港滙豐總行大樓外的一對銅獅，也是參考上海的一對而鑄造。

有別於中國傳統建築外一雌一雄的獅子雕塑，中環滙豐總行大樓外的兩隻銅獅均為雄性，咆哮一隻以剛才提到的滙豐總司理史提芬命名為「Stephen」，另一隻神態自若的銅獅則名「Stitt」，以紀念上海司理施迪（Gordon Stitt）。

香港滙豐門外一對銅獅在上海鑄造，各重1,230公斤。圖左張口咆哮的名為Stephen，右邊神態安然的為Stitt。（Shutterstock/當代中國授權）

滙豐銅獅具擋煞作用 途人愛摸獅爪求好運

據悉滙豐在香港總行門外擺放獅子，亦有風水的含意。由於1935年建成的第三代滙豐總行乃臨海而建，考慮到海面會把陽光反射到大樓，帶來「煞氣」，門口擺放銅獅具有擋煞的作用，能夠守護銀行。

獅子是華人世界的吉祥瑞獸，能夠鎮邪賜福，是以很多途人行經滙豐門前，都會被銅獅吸引，停下駐足，摸摸獅爪，祈求帶來財富和好運。

1935年香港滙豐銀行的第三代總行開幕，銅獅已於在德輔道就位。不少途人經過時會摸摸獅爪祈求好運。（滙豐銀行官網/當代中國授權）

滙豐銅獅曾遭炮彈擊中 被運日本險遭熔掉

而這對屹立香江90載的銅獅，亦與香港市民經歷過風風雨雨。

日佔時期香港淪陷，市民度過了3年零8個月的黑暗歲月，兩隻銅獅亦遭遇坎坷，被日軍盜取至日本，打算熔鑄造武器。當年被運走的還有中環皇后像及滙豐大班昃臣的銅像。後來日軍投降，美軍在一個碼頭倉庫發現這批銅像，幾經爭取才得以送返香港。如今一對銅獅身上，仍然可以見到它們在香港保衛戰期間被炮彈擊中的傷跡，讓人毋忘歷史。

1980年代滙豐把第三代的舊總行拆卸，興建新大樓，銅獅被安置於馬路對面的皇后像廣場，為免破壞滙豐的風水格局，搬運過程由風水大師龍景銓全程監督。（滙豐銀行官網/當代中國授權）

說到滙豐銀行的獅子，其實還有這一款。此乃第三代滙豐總行大廈中的花崗岩獅子頭裝飾。（Shutterstock/當代中國授權）

中國銀行大廈正門 置有傳統雌雄石獅

與滙豐總行大樓一街之隔的中國銀行大廈（舊中銀總行）門外亦有擺放石獅子。其中，位於德輔道中正門前是一對中國傳統的雌雄石獅。

中國傳統石獅一般採用「男左女右」的原則擺位，前爪把玩繡球的為雄獅，象徵掌握權力；前爪撫摸幼獅的為雌獅，寓意子嗣昌隆。

中國本身並無獅子，根據傳媒引述，最早的獅子於漢代以貢品的形式由西域傳入中國，被視為祥瑞的象徵。圖為舊中銀總行門前的傳統石獅。從其把玩繡球的前爪可以辨識出它為雄獅。（香港大學圖書館/當代中國授權）

中銀外的無性別西式石獅 採用裝飾藝術風格

不過走到舊中銀總行另一端，卻發現面向金鐘一則的大門，放置的是另一種設計的西式石獅子。翻查資料，一對石獅與整幢舊中銀總行一樣，採用裝飾藝術風格設計，左右兩隻設計相同，無性別之分。

據悉舊中銀總行外的石獅，最初全為無性別的西式石獅，惟管理層認為石獅不乎合中國傳統陰陽的觀念，決定把正門的一對更換，參照北京天安門的雌雄石獅設計。

舊中銀總行門外最初放有4隻無性別的西式石獅，石獅與整幢舊中銀總行一樣，採用裝飾藝術風格設計。後來德輔道門前一對，被管理層更換為中國常見的傳統雌雄石獅。（Shutterstock/當代中國授權）

被拆下來的西式石獅，後來被轉贈予香港大學，先後被安置於本部大樓一帶、大學堂及職員宿舍西苑。近年因應西苑重建，石獅被封存有待安置。

下次大家行經這些建築時，不妨留意一下滙豐銀行Stephen和Stitt身上的彈痕，順道摸摸獅爪，沾沾福氣，或者看看能否分得清中銀或其他中國傳統建築外的石獅性別吧！

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