01中山直擊｜最大紅木家具生產地之一　憑「無中生有」聞名全國

位於中山市西南部的大涌鎮，是全國首個「紅木家具生產專業鎮」。事實上，大涌鎮本不是紅木原產地，但卻憑藉「無中生有」的創新模式，令產自這裏的紅木家具聞名全國乃至國際。

如今，大涌紅木文化博覽城（簡稱「大涌紅博城」）集生產、銷售、展覽於一體，吸引不少珠三角和香港遊客到訪，展出的家具做工都十分精美，當中一套烏木「至尊寶座」以逾20億元（人民幣，下同）的價值，穩居鎮館之寶「寶座」。



大涌紅木文化博覽城。（孫聖然攝）

大涌紅木家具之所以在全國家具市場舉足輕重，與其深厚的歷史文化積澱密切相關，當中不得不提的就是悠久的雕刻工藝。大涌紅木雕刻技藝起源於宋元時期，明清時期融合東南亞及西方美學風格，形成「中西合璧」的獨特風格。其雕刻工藝以選材考究、工序精細著稱，2003年被文化部授予「中國民間藝術（紅木雕刻）之鄉」，並列入廣東省非物質文化遺產名錄。

不過，大涌並非紅木原產地，如今大部分紅木原料主要來自緬甸、越南等東南亞國家。而上世紀70年代起，當地工匠利用造船邊角料製作坤甸木家具，才逐步發展出規模化產業。1997年，大涌還率先制定了全國首個紅木家具聯盟標準，解決了行業無序競爭問題，推動年產值從幾億元增至20多億元。

而為了使產品銷往全國，大涌與中科院等科研機構合作研發出國際領先的真空乾燥技術，將木材出材率從60%提升至95%，並解決北方氣候乾燥導致的家具開裂的問題。另外，大涌還通過與清華大學、華南農業大學等合作，在環保漆料、數控雕刻、木材改性等領域取得突破，形成「科技+傳統」的生產模式，提升產業競爭力。

千工床。（孫聖然攝）

千工床做工精美。（孫聖然攝）

千工床。（孫聖然攝）

門梁上的「牛腿」。（孫聖然攝）

崖柏。（孫聖然攝）

崖柏「飛龍在天」。（孫聖然攝）

大涌紅木文化博覽城集生產、銷售、展覽於一體。（孫聖然攝）

大涌紅木文化博覽城集生產、銷售、展覽於一體。（孫聖然攝）

烏木「至尊寶座」。（孫聖然攝）

烏木「至尊寶座」原材料價值9.5億元。（孫聖然攝）

烏木「至尊寶座」成品預估超過20億元。（孫聖然攝）

在產業的急速發展下，據資料顯示，大涌如今已經擁有1000多間紅木企業，涵蓋生產、銷售、物流、檢測等環節，形成全國最集中的紅木產業集群。而當中，紅博城作為集紅木交易、非遺展示、文化旅遊於一體的場所，年吸引超百萬人次參觀。

當中，紅博城博物館群作為私人收藏館，收藏了大量精美的紅木、黃花梨、崖柏、烏木的家具及工藝品，大多價值不菲。雕刻在黃花梨上的《清明上河圖》預估價值1.3億元；而鎮館之寶——烏木「至尊寶座」的原材料價值就超過9.5億元，成品預估高達20億元。